New York: días de película entre rascacielos y avenidas 

En esta oportunidad Viajes La Nueva. te invita a pasar una estadía inolvidable en New York, para recorrerla de punta a punta, con pasajes aéreos desde Buenos Aires, 7 noches de alojamiento con desayuno grab and go, traslados In/out, cena de bienvenida y una excursión por el Alto y Bajo Manhattan.

El paquete incluye acompañamiento permanente y asistencia al Viajero, Assist-Med por USD 1995 por pasajero.

Nueva York, más conocida como "The Big Apple" o "La Gran Manzana" y comúnmente referida como la "Capital del Mundo", es un hermoso lugar para vivir y visitar. Esta ciudad es tan mágica que en cada esquina podrá encontrar algo especial ya sea si está paseando como si vive en ella.

Es la ciudad más grande de los Estados Unidos, sede de las Naciones Unidas, del centro de las inversiones financieras, de las comunicaciones, de los negocios y del entretenimiento. Es muy distinta de otras debido a su alta densidad de residentes, a la diversidad de su población, a los cientos de edificios rascacielos tanto de oficinas como de apartamentos y a sus más de 400 barrios.

La mezcla y la diversidad cultural de Nueva York ha enriquecido a millones de turistas de todo el mundo con sus museos, galerías, y teatros. La salida está prevista para el jueves 12 de agosto.



ITINERARIO:

Día 1

Nos reunimos en Ezeiza con destino final a New York. Después de hacer todos juntos el check in, pasar por seguridad y migraciones, tendremos tiempo libre para recorrer el Free Shop, hasta la hora de embarque.

Día 2

Un bus estará esperándonos en el aeropuerto para llevarnos a recorrer el “Alto y Bajo Manhattan”. Luego nos dejaran en el hotel, o similar, para realizar el Check In, y acomodarnos. Tarde libre, se recomienda visitar Times Square, por la noche cena bienvenida.

Día 3

Día libre. Sugerimos recorrer caminando la 5ta Avenida. Esta será una buena oportunidad para recorrer a pie todo lo visto desde el bus el día anterior. Algunos de los puntos icónicos son el cubo de Apple, Hotel Plaza, Trump Tower, la Catedral de St. Patricks, Rockefeller Center, la Biblioteca Central, la Estación Central de Trenes, y el EmpireState. En la vuelta por Broadway pasaremos por los almacenes Macys, y varios teatros donde se encuentran algunas de las obras con mas cartelera del mundo.

Día 4

Día libre. Sugerimos caminar por los famosos barrios de la gran manzana. La siempre en expansión China Town, la típica Little Italy, y el Soho bohemio.

Por la tarde visitaremos Brooklyn, y sus barrios de moda. Caminaremos por el promenade y DUMBO donde disfrutaremos de una de las mejores vistas de Manhattan iluminándose, y finalmente quienes aún tengan energía cruzaremos caminando el famoso puente de Brooklyn.

Excursión Opcional: Harlem Gospel.

Día 5

Día libre. Sugerimos visitar la zona sur de Manhattan, donde tendremos la chance de ver, la famosa Estatua de la Libertad, en el ferry rumbo a Staten Island, y al regreso caminaremos hacia el norte por las congestionadas calles del WorldTrade Center, visitando Wall Street, el 9/11 Memorial, el Oculus de Calatrava, el edificio TheOne, Battery Park, Trinity Church, y finalizaremos haciendo compras en Century 21.

Día 6

Día Libre. Excursión opcional: Tour de Contrastes.

Día 7

Dia libre. Sugerimos por la tarde visitar el ultra moderno distrito de Hudson Yards, donde podremos comprar en uno de los shoppings mas modernos de la gran manzana, disfrutar de unas tapas en un típico mercado español, y para los mas atléticos subir los siete pisos por escaleras de “TheVessel”, de ahí conectaremos con el parque elevado High Line, desembocando en el ChealseMarket, para probar algunas de las delicadeces locales, y luego terminar en el moderno y fashion, MeatPackersDistrict.



Día 8

Día Libre. Sugerimos tomarse el día para recorrer el Central Park, sus fuentes, estanques, y museos, ya sea a pie, en bicicleta o en mateo.

Día 9

Mañana libre para cerrar las valijas y hacer el checkout. Tendremos un rato para visitar los puntos que queramos repetir, alguna compra de ultimo momento, y despedirnos de tan hermosa ciudad. Por la tarde, nos pasan a buscar para llevarnos al aeropuerto. Se llega a Buenos Aires al día siguiente.