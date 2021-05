"No sé con qué fin habló Gay del hospital modular de Monte Hermoso"

Alejandro Dichiara, intendente de Monte Hermoso, señaló que "Héctor (Gay) puso en el tapete el tema del hospital modular de Monte Hermoso, no sé con qué fin" y agregó "no entiendo cómo puede decir que va a gestionar el hospital modular para solucionar no solo los problemas de Bahía Blanca, sino también de Punta Alta y Coronel Dorrego; en realidad, no podemos poner camas de terapia intensiva".

"El hospital modular, uno de los cinco de la Provincia, estaba preparado para la prevención del COVID. Se empezó a gestionar en septiembre, de cara a la temporada, y ante la posibilidad de que viniera muchísima gente de vacaciones y hubiera un crecimiento de contagio", amplió

En diálogo con De Palabra, por CNN Radio, el jefe comunal sostuvo que "está armado con muchos consultorios y un gran laboratorio central. Tiene ocho camas de atención primaria, no son de terapia intensiva ni están preparadas para terapia intensiva. Y aún, si se armara para terapia, el gran problema que nos vamos a encontrar es que no hay recurso humano".

Dichiara hizo referencia a lo que manifestó esta mañana el intendente de Bahía Blanca, en conferencia de prensa, al analizar el descenso de la ciudad a fase 2 ante el desarrollo de la segunda ola de coronavirus.

"Es un momento muy sensible y, quien más, quien menos, tiene un familiar o amigo internado o muerto. No es un momento de chicanas políticas, de sacar provecho de una situación, de pelear o confrontar. Tenemos que tener solidaridad y empatía con el otro, y mucho cuidado", advirtió el mandatario, desde el balneario.

"Pareciera que es lo más importante que tiene que hacer Bahía para solucionar los problemas que tiene —continuó—. No necesito intermediario, tengo una excelente relación con todas las áreas, con Provincia y con Nación. Le agradezco, pero no lo necesito".

En tanto, realizó un análisis de la actualidad sanitaria por la que atraviesa Monte Hermoso.

"Estamos preocupados porque sigue creciendo la cantidad de casos y de muertes en la Argentina. Por suerte, la situación epidemiológica hoy en Monte Hermoso está muy bien. Hemos tenido un caso por día en los últimos cinco días, no hay circulación comunitaria y la ciudad continúa en fase 4", dijo.

"Le pedimos a la gente que ajuste los protocolos y, si bien tenemos habilitado el ingreso y egreso, a la gente que sale le hemos hecho un pedido especial que tenga muchísimo cuidado y que si lo hacen sea por una urgencia o algo muy necesario", completó.

Un fallecido, después de un mes y medio

En tanto, en su informe diario, el Municipio de Monte Hermoso comunicó que en las últimas 24 horas no se produjeron contagios, pero hubo una muerte.

En ese sentido, la cifra de fallecidos ascendió a 10 desde el inicio de la pandemia, y la de casos se mantuvo en 511.

Además, 484 personas ya se recuperaron y los activos son 17 casos.

La última vez que se había registrado una muerte por COVID-19 en Monte Hermoso había sido el 16 de marzo.