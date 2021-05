Indy 500: con el neozelandés Dixon largando desde la "Pole", mañana se disputa la edición N°105

Cuenta regresiva para la disputa de la edición N°105 de las 500 Millas de Indianápolis, una de las competencias más importantes en la historia del automovilismo, la cual se largará mañana con el neozelandés Scott Dixon desde la "Pole".

Un total de 33 máquinas acelerarán desde las 15:30 de nuestro país (no habrá televisación vía señal de cable) en el Indianápolis Motor Speedway en busca del prestigioso trofeo.

Dixon, de 40 años, logró su 4° Pole en las Indy 500 el pasado domingo (2008, 2015, 2017, 2021), y la N° 27 en la Indy Car, a bordo de un veloz y rendidor monoplaza alistado por el equipo de Chip Ganassi y motor Honda.

Detrás del neozelandés partirán el estadounidense Colton Herta (Honda), el holandés Rinus Veekay (Chevrolet), el estadounidense Ed Carpenter (Chevrolet), el experimentado brasileño Tony Kanan (Honda) y el español Alex Palou (Honda), destacando el top 5.

