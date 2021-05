"Se liberan camas porque la gente se muere", dijo el titular de Región Sanitaria

El titular de Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, habló esta mañana sobre la situación hospitalaria en Bahía Blanca y señaló que "se liberan camas porque la gente muere".

Hizo referencia de esa manera a las cifras del sistema provincial de gestión de camas. Ayer a la mañana el Municipio había difundido que la ocupación era del 86,84 % —dato correspondiente al miércoles— y por la tarde actualizó ese número, siendo del 77,63 %.

La normativa establece que si un distrito alcanza o supera el 80 % de ocupación en terapia y tiene una incidencia mayor a 500 casos cada 100 mil habitantes en los últimos 14 días —nuestra ciudad supera ampliamente ese número— ingresa en situación de alarma epidemiológica, equivalente a fase 2.

En diálogo con CNN Radio Bahía Blanca, Núñez Fariña indicó que llevamos 7 días desde el inicio de las restricciones y los efectos se van a ver en unos días.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Lo ideal serían 14 porque es el tiempo de la evolución del virus, pero entre 9 y 10 días vamos a ver algún cambio. No nos podemos olvidar que esto empezó el viernes a la noche y de sábado a martes el movimiento de gente fue casi normal. Ayer, después de las 17:30 vi que había disminuido bastante el movimiento, igualmente a la mañana hay una disminución por la falta de movimiento de los chicos en las escuelas", señaló el titular de Región Sanitaria I.

Tras el récord de casos de ayer, Núñez Fariña sostuvo que lo que más le preocupa es la situación de los hospitales "tanto de Bahía Blanca como de la Región Sanitaria, porque en Región Sanitaria estamos derivando gente fuera de la zona de Región Sanitaria y en Bahía Blanca ya hemos usado el Hospital Naval para derivar pacientes".

"Lo importante es que el sistema no colapse. Está muy cansado y no solamente atiende COVID. Todavía no hubo grandes fríos, cuando empiece a haber mucha gente va a querer consultar por problemas respiratorios y todos los hospitales están saturados, tanto públicos como privados", advirtió.

Con respecto a la ocupación en terapia, consideró que "se ve una foto pero nosotros tenemos que ver la película todo el día, y la película es que está todo saturado".

"Capaz en el momento en que llamaron [para consultar los datos de ocupación y marcaron una disminución] lamentablemente habían fallecido 8 personas, no es que se fueron de alta. Los fallecimientos liberan estas camas de terapia intensiva, por eso hay que ver la película todo el día", insistió.

En ese sentido, indicó que "de 10 personas que están en terapia, 7 fallecen y 3 se pueden recuperar, pero cuesta recuperarse porque están mucho tiempo [internadas]".