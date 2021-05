Benito Cerati recordó a su papá: "Yo quería ser como él"

No suele dar muchas entrevistas y aunque sigue los pasos de su padre, Gustavo Cerati, en el mundo de la música, Benito Cerati hace tiempo que adoptó un perfil bajo. Sin embargo, se animó a visitar el piso de "Los Mammones" y en una entrevista con Jey Mammon recordó su infancia, sus inicios como cantante y compositor y las mejores anécdotas junto al exlíder de Soda Stereo.

“Yo quería ser cómo él, quería ser él”, reveló el joven de 27 años al ver imágenes de su primera aparición en un escenario, cuando tenía dos años, y destacó que Gustavo fue un padre "muy presente" tanto para él como para su hermana Lisa. Además, contó que desde muy chico fue estimulado para hacer música y que a los cinco años grabó su primer disco, "Cohete".

“Hasta los 15, 16 años en todos los cumpleaños hacía shows en mi casa, y a los cinco mi viejo me regaló la máquina de ritmos, y compró una grabadora; sin saberlo empecé a experimentar con canciones y él grabó todo. De hecho, se escucha de repente en el disquito: ‘papá para qué sirve este botón´”, relató. Y agregó, con simpatía: "Me inflaron mucho de chico. Yo creía que era realmente especial... Quizás era especial, no avancé y me quedé”.

Sobre las comparaciones con su papá y las críticas hacia su música, explicó que durante mucho tiempo no fue consciente.

"Por mucho tiempo fui bastante naif, hacía mí música y no me enteraba de lo que se comentaba, no solía tener contacto con el exterior; era mi vida, mis amigos. Mi papá era mi papá, hacía muy buena música, pero yo separaba las cosas”, señaló el líder de Zero Kill, banda con la que sacó cuatro discos, y explicó que hubo un momento de quiebre cuando empezó a buscar su lugar en el ambiente musical. “No tenes el autoestima al 100 % todo el tiempo”, reconoció sobre los comentarios negativos que suele recibir en Twitter.



Por último, al ser consultado por la posibilidad de hacer una serie sobre la vida de su padre, contó que no es algo que esté en sus planes.

"No me gustan las biopic, y siento que a mi viejo tampoco le gustaría que la hicieran, es como demasiado especial para que lo haga otra persona”, expuso y admitió que él tampoco podría interpretar a Gustavo. (NA)