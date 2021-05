Formosa: una concejala detenida acusó a Insfrán de liderar "un Estado policíaco que realmente da miedo"

La concejala peronista de Formosa Gabriela Neme, que fue detenida ayer durante una protesta contra el Gobierno provincial, acusó al gobernador Gildo Insfrán de liderar "un Estado policíaco que realmente da miedo".

"Estamos ante un Estado policíaco que realmente da miedo. Insfrán no va a cambiar: se potenció con la pandemia. Tiene un modelo sistemático de avasallamiento de derechos", sostuvo la edil opositora.

En declaraciones a TN, Neme contó que "desde enero" pasado acumula "once causas penales" en su contra por participar de manifestaciones contra el mandatario formoseño.

"Nunca me encontraron robando ni nada: siempre ejerciendo mi derecho. Pero se ve que soy una delincuente muy peligrosa para ellos", ironizó la legisladora.

Al ser consultada sobre su detención en la movilización del pasado martes, Neme contó que la retuvieron "hasta las 3:30".

"Me quisieron hacer un acta porque un policía decía que mi permiso no tenía validez. Tres testigos firmaron el acta en blanco", relató la dirigente peronista.

Y agregó: "Tiraron a mi hijo al piso, le pisaron el teléfono, le rompieron un micrófono y lo tiraron en un patrullero".

Neme afirmó que se trató de "otro avasallamiento más, más de lo mismo, nada nuevo".

"A la Comisaría ingresé sólo para que me notifiquen el acta que se negaban a leerme. Cuando me demoraron, empecé un vivo (en redes sociales), que me querían impedir, y ahí decidieron detenerme", señaló.

Por su parte, su marido y abogado, Daniel Suizer, cuestionó el respaldo del presidente Alberto Fernández a Insfrán y afirmó: "Es un peligro que quiera `formoseñar´ a la Argentina". (NA)