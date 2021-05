Max Verstappen, nuevo "Rey" de Mónaco y liderazgo del campeonato

El holandés Max Verstappen (Red Bull) se consagró hoy en el Gran Premio de Mónaco y desplazó al británico Lewis Hamilton (Mercedes), séptimo, de la punta del Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada hoy la quinta fecha de la temporada.

Verstappen, de 23 años, completó la docena de victorias en la categoría reina tras partir de la "pole position" en el Principado, favorecido por la baja a último momento del local Charles Leclerc (Ferrari), quien no pudo ser de la partida por problemas en la caja de velocidades.

La frustración de la escudería italiana quedó compensada con el segundo puesto que obtuvo el español Carlos Sainz Jr, que se subió al podio por tercera vez en su historia e igualó su mejor resultado en la categoría, pues ya había sido número 2 en Monza el año pasado cuando corría para McLaren.

This way to the 🔝 of the standings ➡️🏆 #MonacoGP 🇲🇨pic.twitter.com/CEiSv1bK4o