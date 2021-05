En imágenes: la primera noche de confinamiento estricto en Bahía

La primera noche del confinamiento estricto en Bahía Blanca encuentra las calles vacías, después de un día lluvioso y con frío.

Ayer, el intendente Héctor Gay dijo, en conferencia de prensa en la Municipalidad, que acatarán las restricciones anunciadas por el Gobierno nacional tras el fuerte aumento de casos y muertes por COVID-19.

Cabe recordar que el nuevo confinamiento por la segunda ola de coronavirus durará al menos nueve días.

El Municipio aclaró esta mañana cuáles son los rubros esenciales habilitados:

*Supermercados mayoristas y minoristas de proximidad.

*Farmacias.

*Ferreterías.

*Veterinarias.

*Provisión de garrafas.

*Industrias de alimentación, de higiene personal y limpieza.

*Industrias de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

Aquellos comercios que no encuadren en las mencionadas categorías, no podrán abrir sus puertas al público y sus empleados no estarán habilitados a circular. Podrán realizar ventas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes.