Claudia Ullmann: "Hay gente que curra con esto, se quedan con los viáticos de los atletas"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

"En 2004 viví una situación similar en el Sudamericano de Venezuela. Fue un 23 de octubre. Por entonces había 50 atletas designados y la CADA (Confederación Argentina de Atletimso) tomó una decisión similar a último momento. bajó a 20 deportistas y 10 de ellos se tuvieron que pagar el pasaje de su propio bolsillo".

Claudia Ullmann, hoy retirada de la competencia por un problema en la columna que no le permite desarrollar su actividad, se mostró dolida con la decisión dirigencial argentina y contó lo vivido en aquel entonces, además de brindar su apoyo a los atletas que, a último momento, fueron borrados de la lista -en principio eran 84, luego 50 y desde ayer apenas 17- para viajar al Sudamericano de Guayaquil, programado para fines de este mes.

"Estaba clasificada con una marca de 45,39 metros en lanzamiento disco. Lo hice en el Nacional Sub 23, que para nosotros era juveniles, en Santa Fe. Dos meses antes de la competencia en Venezuela superé la marca de Rocío Comba. Luego gané el Campeonato Sudamericano, pero me quedó una sensación muy amarga", recuerda Ullmann, quien viajó acompañada por Alfredo Vlek, ante la ausencia de Patricia Pacheco.

-¿Por qué ese sentimiento de angustia?

-Porque lo viví en carne propia. Al igual que ahora bajaron a los atletas a último momento y viajó una delegación muy pequeña. La bronca era porque había la misma cantidad de dirigentes que de deportistas.

"Algunos chicos pudieron zafar, pero a otros les rompieron el sueño. Lo malo es que lo comunicaron diez días antes de la competencia; similar a lo que pasó ahora. Una vergüenza", describió.

-Te noto conmovida.

-Enojada, por eso me largo a llorar. La verdad es que hay gente que curra con esto, se quedan con los viáticos de los atletas. Sigue habiendo dirigentes de aquella época, con la misma mentalidad. Acá se expuso que era por problemas de dinero, pero no es así. Que se fijen cuántos dirigentes viajan y se van dar cuenta que es un negocio, que exponen a los deportistas para sacar provecho ellos.

"Incluso este viaje es una locura. Tienen pensado salir el miércoles, hacer escala en Salta, luego trasladarse a Jujuy y de ahí hasta Perú. Después recién van a Ecuador. Tres días de competencia y 4, entre ida y vuelta, de viajes. Es un disparate", contó.

-¿La responsabilidad es compartida?

-Sí, por el ENARD (Ente Nacional de Rendimiento Deportivo) y la CADA. Los chicos necesitan unos 100 mil dólares. Tienen que viajar los atletas con sus entrenadores, que en algunos casos son 3 o 4. Y con dos dirigentes alcanza, no pueden viajar igual cantidad de dirigentes que de atletas.

"¿Dónde están los viáticos de lo atletas? ¿Quiénes se los llevan? A Venezuela fueron 15 dirigentes y se instalaron en departamentos de la Villa Olímpica. Obviamente no les dirigí la palabra nunca, y lo mismo pasó con otros deportistas que estaban muy enojados. Cuando gané no se acercaron, porque se dieron cuenta que yo no los quería cerca. Hasta el presidente (Alberto Scarpín) estaba presente", afirmó Ullmann.

-Hay gente que se puso a disposición para ayudar a juntar dinero.

-Sí. Hay un influencer (Maratea) que está juntando dinero. No corresponde que pase eso; siempre se apela a la solidaridad de gente que colabora para salvar la situación. Este problema no es de ahora, y lo saben.

-Yohana (Arias) y Silvina (Ocampos) estaban muy ilusionadas con sus marcas.

-Yohana tiene una buena marca, es excelente atleta y necesita viajar para demostrar sus condiciones; se preparó para eso. Y Silvina es otra atleta fenomenal, con números increíbles. Son campeonas nacionales, tienen un equipo de trabajo atrás y hacen un sacrificio terrible. Si no van es una falta de respeto para con ellas.

-¿Qué consejos les podés dar a quienes quedaron fuera de la lista?

-Que se junten, reclamen, denuncien... Manden una carta a la CADA, reclamen por sus derechos, que son justos.

"Me solidarizo y me pongo a disposición", aseveró.

-Hace poco hiciste un reclamo, vía twitter, por el estado del complejo Las Tres Villas.

-Y voy a seguir reclamando. Se necesita apoyo político, fondos para mejorarlo. La pista está en mal estado, faltan implementos y apoyo a los deportistas. Yohana no tiene una corredera, hace todo a pulmón. Se pide poco; lo que para otros es poco para los deportistas es mucho.

"No puede ser que haya dos campeonas nacionales y a nadie le importa. Es cuestión de voluntad, pero desde el municipio y las instituciones están mirando para otro lado".