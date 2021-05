"El confinamiento debería ser de 14 días como mínimo porque es el período de incubación"

La infectóloga Laura Spadaro habló esta mañana por LU2 sobre el confinamiento estricto que anunció anoche el presidente Alberto Fernández, medida que incluye a Bahía Blanca y se aplicará desde este sábado hasta el 30 de mayo.

"Nueve días me parece muy poco, pero uno no sabe si es algo inicial y después se va a postergar. Empezamos otra vez con esta situación de esperar el nuevo anuncio. Yo creo que ese tiempo no va ser suficiente para frenar la terrible ola de casos que tenemos ahora, pero la realidad es que nadie sabe qué va a pasar después", dijo la médica sobre el nuevo aislamiento estricto.

Spadaro consideró que "si bien es muy interesante la estrategia del confinamiento intermitente, no sé si es el momento de aplicarlo, porque funciona bien como estrategia preventiva pero no sé si va a servir para frenar esta terrible ola de casos".

"En este momento es tan grande la cantidad de contagios, que si bien el foco está en las reuniones sociales, hay contagios en todos lados y es más difícil de frenar [...] El confinamiento debería haber sido, como mínimo, de 14 días, porque ese es el período de incubación del virus. Si al día 10 dejás salir a la gente de vuelta y esa gente se contagió va a seguir teniendo COVID, no se va a curar en ese tiempo", planteó.

A su vez consideró que para que haya un "real impacto, tendría que ser más tiempo, como mínimo se tendría que planificar de acá a tres semanas qué es lo que vamos a hacer".

"El cansancio de la gente tiene que ver con las idas y vueltas; creo que sería mucho más efectivo que se eliminara la incertidumbre diciéndole a la gente cuáles van a ser las medidas al menos hasta junio", insistió

Para la profesional, estos 9 días no van a modificar la situación epidemiológica: "Estuvimos en fase 2 dos semanas y, más allá de que no se aplicaron los controles como se debía, los casos en Bahía no sólo no bajaron, sino que aumentaron. Espero que ahora se tomen en serio las restricciones", señaló.

"Estamos preocupados porque los casos acumulados de esta semana son muchísimos más que la semana pasada. Los pacientes se complican en una semana, así que la próxima vamos a estar viendo la internación de lo que pasó esta semana", indicó la infectóloga, quien reconoció que es complejo pasar de fase 3 a fase 1 y que eso es una muestra de que "estábamos mal ubicados en la fase".

La infectóloga, en coincidencia con las autoridades nacionales, sostuvo que "estamos claramente en el peor momento de la pandemia, pero la gente no parece advertirlo. Hoy, para que tengan una idea, si tenés 70 años no accedés a una cama de terapia intensiva, porque antes hay 5 personas (con más posibilidades de sobrevida) demandando esa cama".