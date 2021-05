Duro enfrentamiento entre Julieta Díaz y la esposa de José María Listorti

La polémica entre Julieta Díaz y Mónica González, la mujer de José María Listorti, comenzó cuando el comediante fue agregado a un perfil de Instagram que se hace llamar “Feminacida”, donde catalogaron su tipo de humor de machista y de mal gusto. “El humor que nos estereotipa aburro”, lanzaron desde la cuenta anónima.

Lo que sorprendió fue el comentario de Julieta, que apuntó directamente contra la mujer de Listorti: “Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo”. “A su compañera, hermana estamos acá si necesitás una oreja para reflexionar”, sentenció Díaz.

La respuesta de Mónica no se hizo esperar y le respondió directamente a la actriz en un largo descargo: “Hola. Soy la compañera de José María Listorti. Ya que me ofreciste tu oreja espero que me escuches. Primero quiero decirte que José es una excelente persona. Nos divertimos mucho haciendo, pensando y actuando estos videos”. “La verdad no entiendo por qué hacen este análisis”, agregó González.

“Es humor, es ficción. ¿Acaso a tu personaje en la película ‘El fútbol o yo’ con Adrián Suar no le pasaba lo mismo? Había escenas en las que él no te escuchaba mirando fútbol, película que me pareció graciosísima”, remarcó apelando a los trabajos actorales de Julieta Díaz.

Por último, la mujer del humorista cerró: “Jamás se me hubiera ocurrido hacer el análisis que están haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacían Suar y vos en la peli con lo nuestro? Porque esto también es ficción y un pase de comedia”. “Espero tu respuesta, gracias”, concluyó Mónica González.

Manteniendo un perfil relativamente bajo, José María Listorti publicó un tweet que hacía una clara referencia al enfrentamiento entre ambas mujeres. “Pasaba por acá sólo para decirles que mi mujer es lo mejor que me pasó en la vida”, escribió desde su perfil oficial sin entrar en detalles.