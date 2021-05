Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

“Héroe o no ya nada importa

vos siempre fuiste persona.

No es destino del humano ir a matar a su hermano”.

“Teníamos muchas ganas de actualizar el tema. Era más rockero, con guitarra eléctrica y batería, pero está bueno que ahora sea algo tranquilo, que se entienda más la letra para un análisis diferente en la coyuntura que vivimos”.

Franco Ponce, músico, 25 años y exalumno del colegio San Vicente de Paul, volvió a hacerlo.

“Cuando lo sacamos (al tema) ya había pasado el 2 de abril. Por eso siempre quisimos hacerlo para este momento como una forma de homenajear a los Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM). Aprovechamos para reversionarlo y nos ha sorprendido la repercusión”, dijo.

El tema en cuestión se llama Tu valentía y es de 2014. Lo escribió Franco y lo armaron con el grupo Nativos, conformado también por Michael Fonollosa y Tobías y Renzo Coccé. Justamente, Renzo es quien lo acompaña ahora en esta presentación.

“Cuando lo compusimos teníamos la idea de hacer mucho ruido, mucho escándalo, pero con el tiempo uno va madurando, apreciando cosas diferentes y baja un cambio (sic) sabiendo que, a veces, menos es más”, explicó.

“Por eso quisimos que se pueda interpretar la poesía y que la música acompañe y no cobre tanto protagonismo”, sostuvo el músico, quien vive en Villa Mitre.

La historia

El tema terminó en un disco y surgió como fruto de un proyecto denominado Jóvenes y Memoria.

Tu valentía también está en Youtube, en el canal de Jano Rueda, quien participó junto a Franco en la producción del video. El enlace es: https://www.youtube.com/watch?v=bbF1cuYEAnI

“Era un programa en el cual chicos de distintas escuelas se encargaban de hacer una tarea investigativa y algo artístico para mostrar en Chapadmalal, que era el punto de encuentro”, recordó.

“Un grupo de San Vicente de Paul eligió la temática de Malvinas. Se realizaron varias entrevistas y, en la mitad del trabajo, se les ocurrió hacer un video con musicalización. Ahí me contactaron y empecé a formar parte del proyecto”, contó Ponce.

“Con el paso del tiempo, las generaciones se van alejando del dolor y del apego a otras cuestiones para tener una observación más objetiva”, dijo Ponce.

“También estuve en las entrevistas, que fueron filmadas y de varias anoté las preguntas y las respuestas. No sólo hablaron Veteranos de Guerra de Malvinas, sino también familiares y gente especializada”, dijo.

Para Franco Ponce, que tenía 17 años y le gustaba la música, Tu valentía fue el primer tema de autor.

—¿Cuál era tu visión sobre Malvinas cuando lo escribiste?

—Eramos chicos. No teníamos mucha conciencia, más allá de lo que nos enseñaban en el colegio (sobre el tema).

—¿Qué dice la letra?

—Abarca varias temáticas. Por ejemplo, las prohibiciones al veterano por ser un loco de la guerra, que era un término que se usaba y no es bueno. Y cómo nosotros, la sociedad, encaramos el tema; lo cajoneamos y sólo atendimos una campana, que es la de dejarlos de lado y ponerlos en víctimas a los hombres que, en definitiva, fueron a pelear, a servir y a dar su vida por la patria.

“No me gusta la violencia y, por ende, tampoco las guerras; acá no venimos a matarnos. De hecho, en un tramo la canción dice: '(…) No es destino del humano ir a matar a su hermano (…).

“No me parece que sea la forma de arreglar las cosas. Por eso está bueno valorar a esas personas que no fueron como corderos al matadero, sino a pelear con mucho valor y energía, al punto que varios recibieron condecoraciones de otros países por el heroísmo.

“El tema también intenta decir que el patriotismo y el amor por la patria no tienen que ser mala palabra, para que se empiece a valorar más el esfuerzo y el servicio que brindaron, más allá de las razones de la guerra. Asimismo, se demuestra que no sólo los militares de entonces estuvieron mal, sino también la sociedad”.

—¿Algo cambió desde 2014?

—En cierta medida sí. Con internet y las redes sociales los jóvenes están un poco más metidos, las generaciones van evolucionando y los intereses se renuevan. Ya ninguno se queda sólo con lo que le dan en la escuela o leen en un libro.

“Los jóvenes de hoy se interiorizan más y buscan una explicación distinta porque, con el paso del tiempo, las generaciones se van alejando del dolor y del apego a otras cuestiones para tener una observación más objetiva.

“Es otra visión de la historia en general, y de Malvinas en particular. Estaría bueno que mucha gente, también, empiece a ver todo esto con otros ojos”.

“¡Hundan al Belgrano!”

El crucero ARA General Belgrano fue atacado el 2 de mayo de 1982 por el submarino nuclear HMS Conqueror. El hundimiento se produjo unas 240 millas náuticas al sureste de Ushuaia, Tierra del Fuego, en la tarde de ese mismo día. Se encontraba fuera del área de exclusión militar de 200 millas de radio establecida por el Reino Unido.

El ARA Belgrano había zarpado, rumbo al Atlántico Sur, el 16 de abril de 1982 desde la Base Naval de Puerto Belgrano.

De los 1.093 tripulantes que tenía a bordo, murieron 323, casi la mitad del total de caídos argentinos en la guerra (649). Unos 770 lograron sobrevivir en balsas inflables, pero debieron esperar varios días en el mar, con temperaturas bajo cero, para ser rescatados.

A partir de la sanción de la Ley 25.546, promulgada el 7 de enero de 2002, la última posición del ARA Belgrano fue declarado tumba de guerra y lugar histórico nacional.