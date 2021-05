Moirano, sobre las vacantes en la Justicia provincial: "Están tratando de vaciarla"

La senadora provincial por la Sexta Sección, Nidia Moirano, habló esta mañana sobre las vacantes que continúa habiendo en la Justicia provincial.

"Están tratando de vaciar la Justicia; no se puede entender de otra forma", sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio en diálogo con Panorama en LU2 y comentó el pedido que se le realizó al ministro de Justicia provincial, Julio Alak, para que explique la situación.

A su vez, insistió en que "la actitud del gobierno provincial es inentendible" y que "hoy hay 41 pliegos aprobados sobre el escritorio del gobernador Axel Kicillof desde septiembre y otros 200 están listos para ser enviados al Senado y sin embargo no firma los primeros ni envía los segundos para su aprobación".

"La idea de diálogo que tiene el gobierno provincial no es la de llegar al consenso, sino que consiste en un intercambio de información que termina con la imposición de lo que ellos quieren hacer. Así es muy difícil todo", remarcó Moirano.

Y agregó: "Con la aprobación de pliegos está claro que no buscan como principal característica que sean jueces probos, sino que sean afines a su ideología. Sospechamos que por eso están tan frenados los nombramientos".

"No recuerdo que haya habido otro gobernador que en un año y medio de gestión no haya firmado ningún nombramiento en la Justicia. No hay antecedentes", aseguró.

En conclusión, puntualizó: "El oficialismo está en plena avanzada contra la Justicia. Lo vimos ayer en el Congreso nacional: en medio de un día con récord de contagios y muertes, el kirchnerismo solo se enfoca en el proyecto para avanzar sobre el Ministerio Público Fiscal".