Hicieron un acto de repudio a las pintadas antisemitas en la Asociación Israelita de Bahía

Autoridades de la Asociación Israelita junto con representantes de la Municipalidad, concejales y legisladores provinciales hicieron hoy un acto en el que se taparon las pintadas antisemitas realizadas en el frente de una institución judía de Bahía Blanca.

El acto se llevó a cabo esta mañana frente al establecimiento educativo y la Asociación Israelita ubicada en Lavalle 54, lugar donde el lunes fueron captadas por las cámaras de seguridad a dos personas en momentos en que realizaban pintadas antisemitas.

Allí dos personas encapuchadas, las cuales por el momento no pudieron ser identificadas ni detenidas, pintaron con aerosol negro frases antisemitas que indicaban "ratas judías con una estrella de David" y "los vamos a matar".

"Estos escritos antisemitas me produjeron un tremendo dolor, mucha angustia, bronca porque esto que tengo a mis espaldas es odio, intolerancia", sostuvo el presidente de la Asociación Israelita, Manuel Felder, al indicar que "acá no hay ideología, no hay discusión, no hay debates, simplemente odio".

Felder comentó que inmediatamente había pedido que taparan las frases pero "varios me pidieron no, demos la oportunidad de expresar un repudio y hoy representando a nuestra comunidad me siento orgulloso de estar viviendo en Bahía Banca, viendo a todos ustedes de distintas representaciones, ideologías y partidos políticos, todos unidos expresando claramente el repudio y dejando atrás este mensaje de odio".

El acto contó con la presencia del presidente de la Asociación Israelita de Bahía Blanca, Manuel Felder; el secretario de Gobierno de la comuna, Adrián Jouglard; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Compagnoli; el concejal de Frente de Todos Carlos Quiroga; el presidente del Consorcio del Puerto, Federico Susbielles, y el senador provincial por el Frente de Todos, Marcelo Feliú, entre otros.

Al hablar sobre los autores del hecho, que por el momento no pudieron ser identificados, Felder afirmó que "me gustaría que sean detenidos para mostrarles lo que hay adentro de este edificio, que vean la escuela que funciona acá adentro, el patio donde los chicos y jóvenes hacen bailes tradicionales y que vean nuestro departamento de acción social que atiende muchísimas necesidades".

"Estoy casi seguro de que si vieran y conocieran eso no pintarían esto, porque honestamente creo que más que odio hay ignorancia", dijo al indicar que "lo vamos a superar y que en este momento tan duro para nuestro país y para el mundo el diálogo y la tolerancia son más importantes que nunca".

Por su parte, Jouglard, sostuvo que "queremos expresar el rechazo a todo acto de violencia. Bahía Blanca es una ciudad de paz, que quiere vivir en paz y que necesita vivir en paz".

"Cualquier acto de violencia que se ejerza sobre algún sector de la comunidad se ejerce hacia todos los bahienses así que paz para todos", puntualizó. (Télam y La Nueva.)