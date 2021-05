Sansinena se consagro campeón de la Razer ProLeague

por Nicolas "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Luego de casi dos meses de juego ininterrumpido tenemos finalmente al ganador de la Razer ProLeague. Sansinena se consagro campeón luego de sacarle 3 partidas a Estudiantes, quien indiscutiblemente fue el mejor rival contra el que se pudo enfrentar Sansinena.

Match 1:

Empezando la jornada tenemos a Sansinena del lado azul y a Estudiantes del lado rojo. Sansinena lograría sacar la primera sangre luego de que dripping blood intente robarle el azul a Sivaksen. En menos de un minuto Estudiantes desde la bot lane generaría una respuesta y empataría el marcador. El primer dragón de la partida iría para la escuadra del Albo. La partida seguiría su curso hasta que cerca del minuto 8 Rem1nd divea a Okami con la ayuda de Not Today y Sivaksen, lo que no solamente le generaría otra kill al jungla. sino que ensancharía la brecha de farm ente ambos ADC. Para el minuto 15 la partida se encontraría 8 a 5 en favor de Sansinena pero con un Estudiantes que le seguiría pisando los talones bien de cerca. Pero al minuto 16 Sansinena logra forzar una pelea cerca del dragón que les termina dando 4 kills y el dragón, dejando la partida 12 a 6. Pero al minuto 20 y luego de una fantástica Teamfight el equipo de Sansinena lograría poner el marcador 16 a 7 y llevarse no solamente la torre sino el inhibidor. La partida finalizaría al minuto 25 luego de una teamfight que se extendería desde Baron hasta la base de Estudiantes.

Match 2:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar





La segunda partida comenzaría con una primera sangre desde Bot para la escuadra de Estudiantes. Para el minuto 6 Sansinena logra sacar el primer dragón pero le termina costando dos muertes. Rápidamente Sansinena logra empatar el marcador pero Estudiantes ni lento ni perezoso logra descontar a dos jugadores y sacar el Dragon. La partida siguió un ritmo sumamente frenético con kills para ambos equipos y para el minuto 15 la partida se encontraría 9 a 7 en favor de Sansinena. Pero 5 segundos antes de que saliera el Baron Estudiantes logra meter un Ace sin perder a ningún miembro de su equipo, lo que empezaría a mover la balanza a su favor. Al minuto 25 de partida y con el marcador 21 a 14 en favor de Estudiantes, Sansinena se queda sin torretas exteriores y empieza a aguantar la partida como puede. Ya entrando en el minuto 29 Estudiantes planteo una teamfight excelente desde Baron, lo que termino con un extermino total de la escuadra de Sansinena. La segunda partida terminaría en favor de Estudiantes por 26 a 14 con mas de 23k de oro de diferencia, y la serie al mejor de 5 quedaba empatada 1 a 1.

Match 3:

Con la serie empatada la tercer partida comenzaría con una primera sangre para la escuadra de Estudiantes seguida de un doble kill. Para el minuto 8 una jugada en el Heraldo de la Grieta le termina dando la tercer Kill a Sansinena y el Heraldo. Pero al minuto 12 luego de una magnifica iniciación de drippin blood, Estudiantes logra sacar 4 kills y ponerse en ventaja. La partida siguió muy peleada con una casi nula diferencia de oro ya que ambos equipos estaban iguales en torres y asesinatos. En el minuto 18 luego de una excelente iniciación por parte de Estudiantes el equipo logra sacar 3 asesinatos y la segunda torre del carril central. Para el minuto 22 luego de una teamfight en dragón por parte de Drag0nForc3 Sansinena lograba reclamar su segundo dragón de los océanos, y se disponía a emprender rumbo a Baron. Pero el push con Baron lejos de facilitar la finalización de la partida le termino costando 5 miembros a Sansinena por la torre del carril central. Al minuto 27 la partida vuelve a darse vuelta con un exterminio a favor de los chicos de Sansinena y reclamando el alma del dragón. Un intento de push final por parte de Estudiantes termina dándole un asesinato cuádruple al Malphite de Drag0nForc3. La partida finalizaría al minuto 33 con 36 a 24 a favor de Sansinena dejando la final 2 a 1.

Match 4:

La cuarta partida de la final comenzaría con una primera sangre para Okami aunque Sansinena pudo revertir fácilmente la situación, sacando 3 kills y el primer dragón antes del minuto 6. Al minuto 8 la partida se encontraba 8 a 2 en favor del equipo de Sansinena quien logro sacar varias kills en la parte superior del mapa y hacerse con el primer Heraldo. Para el minuto 12 Sansinena logro encontrar 4 asesinatos en la linea inferior antes de hacer el dragón, ensanchando por mucho la diferencia de oro entre ambos equipos. Ya entrando en el minuto 20 la partida se encontraba con 8 kills de diferencia a favor de Sansinena, 3 dragones a 0 y 4 torres a 2. Al minuto 22 Sansinena saca un Baron sin pelea y termina con la vida de Montakzz que estaba cerca. Para el minuto 23 Sansinena tenia Alma de Dragon de los infiernos y Baron, por lo que el final de la partida se encontraba a la vuelta de la esquina. La partida finalizaria al minuto 27 con un 28 a 12 a favor de Sansinena, quienes se coronarían como campeones de la Razer ProLeague.

Felicitamos a todos los equipos que participaron en esta edición de la Razer ProLeague, el nivel de profesionalismo que demostraron durante todo el torneo es algo invaluable. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos los torneos y competencias que se avecinan.