“Si cicatriza bien, el domingo puedo llegar a estar”, dijo Diego Ledesma, el goleador de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Olimpo le ganó 4-1 a Sansinena y de esta manera consiguió su primer triunfo ante otro representante de la Liga del Sur en el torneo Federal A.

Además, en el historial de esta competencia el aurinegro nunca le había podido marcar al “tripero”, con el que había perdido 1-0 y también igualado (0-0) en la edición 2019-2020, en ambas ocasiones en el estadio Carminatti.

El domingo, Olimpo, en 90 minutos, señaló más goles que en las cinco fechas iniciales (había convertido 3) de una Zona 1 que ahora lo tiene en la décima posición. Y en eso mucho tuvo que ver Diego Ledesma, el “Pepe” de la gente, quien marcó el primer hack trick de su carrera y se convirtió en el máximo artillero de su elenco con 4 conquistas.

En el cuarto tanto, el 9 formoseño empujó el balón en la boca del arco, con el envión chocó su pierna izquierda con uno de los postes del arco albirrojo y se le produjo una herida cortante en la cara anterior, sobre la tibia.

“Fue una lesión profunda, porque el ganchito que sujeta la red me cortó y se me metió en la pierna. Por eso me llevaron de urgencia a la clínica Matera (de Empleados de Comercio), donde me cosió el médico del plantel, Federico Zurita. Ahora debo esperar a que cicatrice y me tengo que ir cambiando el vendaje todos los días”, declaró el centrodelantero.

Fue lo único que Diego pudo adelantar , ya que el plantel (¿o la dirigencia?) decidió que del encuentro propiamente dicho y del momento del equipo solo hablen el capitán (Martín Ferreyra) y el DT (Carlos Mayor).

Entonces no quedó otra que preguntarle al doctor Zurita sobre la evolución de la lesión de “Pepe”: ¿va a poder estar en el próximo cotejo?

“Fue una herida cortante en la piel, de casi 10 centímetros, sin compromiso muscular ni óseo. Se necesitaron 8 puntos de sutura y está todo más que bien; no fue tan grave más allá del corte pronunciado y de su profundidad”, sostuvo el facultativo.

“Es poco probable que llegue para el partido que viene, pero iremos evaluando la cicatrización y el estado general de la lesión”, agregó el “Doc”.

La última vez que Olimpo había convertido cuatro goles de visitante en un mismo cotejo había sido el 24 de marzo de 2019, 4-3 a Mitre de Santiago del Estero por la B Nacional.