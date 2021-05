El desafío que le espera a Campazzo y la despedida de Deck, tras disfrutar una experiencia desconocida

Finalizada la fase regular, Facundo Campazzo, con Denver, jugará sus primeros playoffs en la NBA enfrentando a Portland, tras haberse quedado con el número 3 de la Conferencia Oeste, luego de perder, justamente ante su rival de playoffs, por 132 a 116.

Campazzo jugó 13m43, sumando 2 puntos (0-2 en triples, o-1 en dobles y 2-2 en libres), más un recupero y dos rebotes.

El resumen de Campazzo ante Portland:

Mientras tanto, Gabriel Deck se despidió logrando su única victoria (tras nueve derrotas consecutivas de su equipo), en el triunfo de Oklahoma (no clasificó a playoffs) frente a Los Angeles Clippers, por 117 a 112.

Curiosamente los Clippers perdieron sus últimos dos compromisos frente a los peores rivales, resultados que le permitirán evitar a los Lakers hasta el final en caso de seguir avanzando ambos.

El santigueño, en su partido de despedida, estuvo en cancha 18m13 y completó la planilla con 6 puntos (0-1 en triples y 3-3 en dobles), más 3 asistencias, un rebote y una pérdida.

Mirá su producción:



Cruces del Oeste

En la conferencia Oeste se cruzarán así:

1º) Utah

2º) Phoenix

3º) Denver vs 6º) Portland

4º) Clippers vs 5º) Dallas

Play-in:

7º) Lakers vs 8º) Warriors (ganador vs Phoenix)

9º) Memphis vs 10º) San Antonio (ganador vs perdedor de 7º vs 8º, y ganador vs Utah)

Playoffs del Este

En el Este los cruces quedaron distribuidos de la siguiente manera:

1º) Philadelphia

2º) Brooklyn

3º) Milwaukee vs 6º) Miami

4º) New York vs 5º) Atlanta

Play-in:

7º) Boston vs 8º) Washington (el ganador vs Brooklyn)

9º) Indiana vs 10º) Charlotte (el ganador vs perdedor de 7º vs 8º, y el ganador vs Philadelphia)