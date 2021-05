El poderío del gigante Opelka le puso fin al sueño de Federico Delbonis

El tenista argentino Federico Delbonis no pudo prolongar su gran semana y se marchó eliminado del Masters 1000 de Roma, al perder hoy en los cuartos de final con el gigante estadounidense Reilly Opelka por 7-5 y 7-6 (7-2).

El azuleño, ubicado en el puesto 64 del ranking mundial, no pudo descifrar jamás el notable servicio de Opelka (47), quien concretó 18 aces y 80% de puntos ganados con primer saque, y quedó eliminado luego de una hora y 43 minutos de juego.

Delbonis protagonizó una gran semana en Roma, puesto que ingresó al cuadro principal luego de atravesar la clasificación y logró tres buenas victorias sobre el ruso Karen Khachanov (24), el belga David Goffin (13) y el canadiense Félix Auger Aliassime (21).

The Life of Reilly!



A fourth straight sets win for @ReillyOpelka who defeats Delbonis 7-5 7-6(2) to reach his first Masters 1000 semi-final.#IBI21 pic.twitter.com/wcoUsxC4Kn