"No se piensa en la salud de la gente", cuestionó Cavani sobre la organización de la Copa América

El delantero de la selección de Uruguay, Edinson Cavani, cuestionó ayer que "no se piensa en la salud de la gente", a la hora de manifestar su malestar por la realización de la Copa América "en este momento en que la situación no está como para jugarla".



"No se puede creer que no se sigan las órdenes de restricción por la pandemia de coronavirus y que a pesar de que la situación no está como para tranquilamente decir que esto se va a hacer y listo, se siga adelante", le indicó al programa Dos de Punta el atacante del Manchester United inglés.



"Esto hay que mirarlo con otros ojos y resolverlo de otra manera. Lo que pasa es que los jugadores no tenemos ni voz ni voto en estos temas, porque nos meten competiciones y nosotros tenemos que callarnos la boca, y si hay que aplazar algo, no se puede. No se piensa en la salud de los futbolistas ni del resto de la gente“, remarcó.



Ante algunos rechazos, la intención de realizar la Copa América sigue en pie su realización entre el 13 de junio y el 10 de julio en Argentina y Colombia, y para ello la Conmebol ya está ejecutando un plan de vacunación a las selecciones sudamericanas.



Sin embargo cuando ayer los 50 preseleccionados por Ricardo Gareca para el seleccionado peruano iban a vacunarse con Pfizer, porque las dosis de Sinovac que consiguió la Conmebol no estaban autorizadas, el entrenador argentino detuvo la inoculación porque argumentó que "hay mucha gente que las necesita más que los futbolistas".



Además, las dudas sobre la realización del certamen en Colombia a partir de la crisis sociopolítica que atraviesa ese país disparó en las últimas horas versiones sobre posibles sedes alternativas que pasaron desde Chile y Paraguay hasta la realización total en Argentina, que para ello tendría que habilitar las otras sedes que tiene autorizadas por Conmebol.



Pero por el momento los colombianos mantienen la organización que tendrá además a Barranquilla como sede de la final del certamen.