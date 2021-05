Pablo Romera adelantó esta mañana que "la intención es que el martes Provincia nos devuelva a fase 3", al mantener un mano a mano con La Nueva. y analizar la situación de Bahía Blanca frente a la segunda ola de coronavirus.

"Está respaldado con números de la Provincia, no es solo una opinión. Observamos una leve tendencia al amesetamiento de casos y la circulación en la ciudad se redujo un 30 % cuando pasamos a fase 3, no a fase 2. Lo que le decimos a Provincia es que no podemos esperar más tiempo para que los chicos vuelvan a las escuelas; no lo vamos a negociar. Y también entendemos como muy crítica la situación del comercio, es una injusticia que esté cerrado", detalló el secretario privado del Municipio.

"Por supuesto que es un momento crítico, pero si miramos el año pasado vamos a observar diferentes momentos realmente difíciles que tienen una explicación", amplió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"En marzo, cuando era todo nuevo, teníamos que adaptarnos a algo que no estábamos preparados; ese fue el primer punto. a diferencia de lo que estamos viviendo hoy, en aquel momento hubo un consenso político de que había que hacer un parate más que nada para robustecer el sistema de salud. Todo el sector político estuvo de acuerdo y gran parte de la sociedad, también", recordó Romera.

"Pero a medida que fueron pasando los meses y las diferentes decisiones —continuó—, principalmente del gobierno nacional y provincial, empezaron discrepancias lógicas cuando hay diferentes puntos de vista de cómo llevar adelante el manejo de la pandemia".

En ese sentido, en diálogo con el periodista Maximiliano Allica, el funcionario indicó que "Nosotros siempre sostuvimos que el manejo tenía que ser con una visión integral, que abarque la salud, la economía, la salud mental y la educación, algo que desde julio de 2020 veníamos planteando que se empiece a trabajar en los protocolos para volver a la presencialidad".

Por tal motivo, Romera detalló que se encuentran elaborando un informe para enviar hoy mismo a la jefatura de gabinete de la Provincia.

"Analizamos los números que tienen que ver con la incidencia de contagios, la razón, la ocupación de camas; en síntesis, cómo está evolucionando el sistema sanitario. Vemos una situación que no se puede desconocer y hay cuestiones que como espacio político no vamos a negociar y tiene que ver con la presencialidad en las aulas. Debería haber un pacto social para que la presencialidad de los chicos en las escuelas sea lo más importante. Porque ahí estamos hipotecando el futuro, ya no se trata de abordar la pandemia", subrayó.

"El otro punto —siguió Romera— tiene que ver con el sector comercial. El año pasado, sacando las primeras medidas que fueron consensuadas por todos, cuando empezamos a ver las grandes diferencias observamos que eran medidas muy restrictivas en un momento donde la pandemia no lo ameritaba. Hoy, el sistema comercial de Bahía y en general del país está muy golpeado, en una situación angustiante. El 70 % de los comerciantes de nuestra ciudad está endeudado".