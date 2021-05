“Liberar el estacionamiento sería decretar el fin del sistema de transporte”

El director de Ordenamiento Urbano de Bahía Blanca, Martín Moyano, aseguró a “La Nueva.” que no se está contemplando liberar nuevamente el sistema de estacionamiento medido y pago en la ciudad, como había ocurrido el año pasado durante la primera etapa de la pandemia, ya que tendría una repercusión negativa en el comercio del centro y provocaría inconvenientes en el pago de los subsidios al transporte público.

Además, remarcó que se está pensando -a pedido de los propios comerciantes- en dejar sin efecto el no uso de los parquímetros durante los días sábados por la mañana en el sector céntrico.

“Analizamos la posibilidad de liberar el estacionamiento, como incluso llegó a pedir el gobernador (Axel Kicillof), pero concluimos que en la forma en que está armado el sistema en Bahía Blanca, terminaría impactando negativamente”, afirmó.



Martín Moyano



“Por ejemplo, hoy lo recaudado por el estacionamiento se destina a subsidiar el sistema de transporte público. Tomar esa medida sería decretar su fin”, añadió.

Moyano explicó también que los propios comerciantes han asegurado que esto traería consecuencias negativas para ellos mismos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“A los comerciantes no les favorece la no rotación vehicular, o que un auto esté estacionado horas gratis en el centro; y al municipio tampoco. Asimismo, nos piden que reveamos determinadas situaciones, como por ejemplo la liberación del sábado: hay personas que dejan el auto en un lugar a las 8 de la mañana porque trabajan y ocupan un lugar, gratis. Eso hace que no haya rotación”, consideró.

El funcionario recordó que ayer -junto al proyecto que sube el boleto de colectivos a casi 60 pesos- se envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que establece varias modificaciones al sistema de estacionamiento, como la habilitación de nuevos boxes y zonas pagas.

“Volveremos a permitir que se estacione en determinadas calles que no cumplieron objetivos acabados, como por ejemplo el eje Rondeau-Rodríguez, o el sector del Correo, sobre Moreno", djio.

Por último, reconoció que la idea es tratar de hacer “más eficiente el esquema” de cobro.

“Estamos discutiendo achicar algunas áreas, para impactar positivamente en otras. Pensamos en romper el dibujo simétrico que tenemos hoy, porque no termina siendo eficiente”, concluyó.