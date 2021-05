El Grupo Olmos contrató a expresidente de Telefónica España y busca quedarse con Telefónica Uruguay

“El expresidente de Telefónica España Luis Miguel Gilpérez se encuentra a cargo de la operación para la adquisición de Telefónica Uruguay como parte de la expansión internacional de Grupo Olmos”, señaló hoy la compañía local en un comunicado.

De esa manera se confirmó la intención de compra por parte de la empresa que es dueña en el país del Grupo Crónica y de Evolución Seguros, entre otros negocios.

Además, el Grupo informó que convocó al banco de inversión suizo UBS para estructurar el financiamiento de la operación.

“Luis Miguel Gilpérez, con amplia experiencia en la gestión relacionada con las telecomunicaciones y destacado reconocimiento internacional, es ingeniero industrial y Máster de Planificación y Administración de Empresas. Fue presidente de Telefónica España desde 2011 a 2018 y encargado de desarrollar el negocio de la compañía en América latina entre 2003 a 2011. El ejecutivo internacional se sumó a Grupo Olmos para estructurar la operación de adquisición de Telefónica Uruguay y dirigir el proyecto”, se destacó.

La operación se enmarca en el contexto de un plan que la española anunció a fines de 2019 para toda su operación región.

Cambios

El 27 de noviembre de 2019, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, anunció cambios en la compañía que incluyeron la posible venta de sus filiales en la región para concentrarse en cuatro mercados.

Si bien la empresa aseguró en ese momento que la venta era una de las alternativas para su negocio en la región, muy rápido comenzaron las especulaciones sobre el futuro de la filiales latinas. Álvarez-Pallete habló de una estrategia de concentración de sus negocios en España, Alemania, Reino Unido y Brasil y un “spin-off operativo de Hispanoamérica”.

“Tenemos que buscar una forma de reforzar la operación en la región que se debilitan porque no son capaces de crecer por la inflación. Buscamos reforzar eso y se puede hacer vía alianzas, combinación, de varias formas. Todas las opciones están abiertas. Pero sentimos que necesitamos cambiar”, dijo. Ese “todas las opciones están abiertas” del número uno de la compañía fue la llave para hablar de venta, aunque en la empresa aclararon que no es la única opción sobre la mesa y que, si se da, no hay plazos ni apuros.

“Las incertidumbres geopolíticas y macroeconómicas y regulatorias, y la elevada competencia en el sector requieren una asignación del capital cada vez más exigente. Si en el pasado la baja penetración de los servicios de voz y datos, especialmente en los países emergentes, aseguraba el crecimiento futuro, la madurez creciente de los mercados y la aparición de nuevos competidores sujetos a distintas reglas demanda aproximaciones estratégicas muy focalizadas”, destacó el presidente de Telefónica hace casi un año y medio.

“Nuestras operaciones en Latinoamérica eran hasta hace unos años el motor de crecimiento de la compañía. Sin embargo, las condiciones particulares en estos mercados han impactado en la evolución de los negocios, mermando su contribución en los últimos años por distintos motivos y a pesar de los enormes esfuerzos de los equipos locales, que siempre han mostrado un fuerte compromiso”, argumentó Álvarez-Pallete. (Infobae y La Nueva.)