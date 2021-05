Proponen implementar un “tren corto” de pasajeros a través de la vía Pringles

En los próximos meses se cumplirán cinco años del último viaje de un tren de pasajeros por la vía Pringles, la línea ferroviaria que comunica Bahía Blanca con Olavarría, pasando por Cabildo, Saldungaray y Laprida, entre otras localidades. La decisión, que en ese momento se había tildado como “momentánea”, terminó confirmándose poco después, en marzo de 2018, con la disolución de Ferrobaires, a pesar de las quejas y reclamos de miles de vecinos de la región.

Lejos de quedarse quietos y olvidar el tema, diversas entidades de la zona comenzaron a trabajar en el operativo retorno. El ramal no había quedado trunco, sino que lo utilizaba (y lo sigue haciendo en la actualidad) la firma de cargas FerroSur, pero se decía que las vías no estaban en condiciones para que retornaran las formaciones de pasajeros.

Por esos tiempos, la respuesta era siempre la misma: “la decisión no se va a cambiar”. No había argumentos que funcionaran: pérdidas del sector turístico; problemas de conectividad con grandes centros urbanos, ya sea por cuestiones de salud o de estudio; pérdidas de fuente de trabajo; cierre de las estaciones, y las constantes quejas y movilizaciones por parte de los vecinos.

A principios del año pasado, la situación parecía que podría dar un giro de 180º, pero la pandemia y el aislamiento terminaron posponiendo todos los planes. Aunque se continuaron las gestiones, el proyecto de reactivación del ramal quedó en pausa hasta este año, cuando parece que podría finalmente llevarse a cabo.

Es cierto, todavía no hay fechas claras, pero desde Trenes Argentinos se está estudiando seriamente la reactivación del ramal para el transporte de pasajeros. Para eso ya se hizo un relevamiento del sistema de vías, que arrojó que es necesario llevar a cabo algunas obras antes de rehabilitar el corredor.

Por eso, por el momento la principal alternativa que se está manejando desde la Nación es la puesta en funcionamiento de un tren corto. Si bien todavía no se han dado precisiones respecto del proyecto, se trataría de una formación con pocos vagones de pasajeros, que saldría desde Bahía Blanca, pasaría por las estaciones de Cabildo, Sierra de la Ventana, Saldungaray, Coronel Pringles y Laprida para, una vez llegada a Olavarría, hacer un transbordo con la formación que va a Buenos Aires -que también partió desde Bahía Blanca- vía La Madrid. En sentido contrario, ocurriría algo similar.

Las vías se pueden poner en condiciones óptimas para la vuelta del tren de pasajeros“, dijeron desde Trenes Argentinos.

Por ahora, no hay mucho más que el compromiso de Trenes Argentinos y de su titular, Martín Marinucci, para el restablecimiento del servicio. Desde hace un buen tiempo se vienen desarrollando charlas con los municipios intervinientes y con las entidades que piden el regreso del servicio, pero sin establecer plazos. De hecho, se deslizó la posibilidad de pedir ayuda a las comunas para el mantenimiento de los lugares en que las vías no se encuentran en buen estado, pero aún no trascendió de qué se trataría esa colaboración ni como se efectivizaría.

La posible reactivación de la línea fue muy bien recibida desde la zona, aunque desde un lugar se alzaron voces en contra. En la Comarca Serrana ven con muy buenos ojos la posible vuelta del tren de pasajeros -de hecho, fue uno de los lugares donde más se movilizó gente pidiendo su retorno-, pero no les gusta que sea con una formación corta. Más allá de la importancia del proyecto, entienden que su implementación atentaría contra el sector turístico.

En ese sentido, se indicó que estas alternativas solo pueden ser pensadas como una primera etapa previa al regreso de las formaciones habituales que circulaban por la línea Roca, previo a la decisión provincial de dar de baja al servicio.

“Como cámara de comercio y desde nuestra perspectiva, además de las necesidades a nivel local, la mirada está puesta a invitar al turista a que acceda a la Comarca Serrana por un transporte seguro y económico. Entonces, esta hipótesis no nos es propicia, porque obligaría a las familias que llegan desde Capital Federal a hacer transbordos en Olavarría, lo que termina generando una molestia”, señaló a “La Nueva.” Jorge Canolik, integrante de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray.

En pocas palabras, no ven la opción como una cuestión amigable para potenciar al turismo, con un servicio de calidad.

“Nuestra necesidad es recuperar la conectividad como la teníamos antes”, explicó.

Al respecto, aclaró que la opción por ahora estudiada solo podría pensarse para una primera etapa de recuperación.

Resaltan que en gran parte del trayecto las vías se encuentran en mal estado y necesitan mantenimiento.

“Estas alternativas intermedias solo pueden ser tomadas como un acercamiento a la necesidad real que tenemos, que es recuperar el servicio desde Capital Federal. Si pensamos que estábamos en la nada misma y que nos decían que no teníamos posibilidades, es un avance”, dijo.

Canolik señaló que si desde Trenes Argentinos les expresan que es lo único que se puede hacer por el momento, lo aceptarán.

“Seguiremos trabajando y gestionando para conseguir la formación completa. El servicio debe pasar por estas cabeceras, y eso no es negociable”, completó.

Encuentro y compromiso

Días atrás, Martín Marinucci mantuvo un encuentro con el intendente de Laprida, Pablo Torres, y el senador provincial Alfredo Fisher, a quienes dijo que existe un compromiso estatal para que vuelva a circular el tren de pasajeros por la vía Pringles.

“Conversamos del servicio de larga distancia Constitución-Bahía Blanca de la línea Roca y nuestro compromiso de volver a correr vía Pringles, volviendo a conectar Olavarría, Laprida, Pringles, Sierra de la Ventana y Bahía Blanca”, señaló.

También anunció que se está estudiando la posibilidad de activar el servicio del “tren corto”, que haría el recorrido Bahía Blanca-Olavarría y en esa ciudad se realizaría un transbordo con el tren que hace Constitución-Bahía Blanca, vía La Madrid.



Comprar boletos en Sierra, para viajar desde Tornquist

En la actualidad, los vecinos de la Comarca Serrana que quieran viajar a Capital o Bahía Blanca en tren, deben adquirir sus boletos en Sierra de la Ventana y después trasladarse hasta Tornquist, para tomar la formación vía La Madrid.

Otro de los actores de esta discusión será FerroSur, actual adjudicatario de la línea vial, que tiene a su cargo su mantenimiento. El próximo año ´vencerá el plazo de adjudicación de 30 años.