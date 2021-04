Retoma el básquet local y Bahía Basket se juega la categoría ante Atenas

Básquetbol

- Se llevará a cabo la tercera fecha en el torneo de segunda división, con cuatro partidos a las 20.45:

Zona A

El Nacional vs San Lorenzo

Comercial vs Barracas

Zona B

Independiente vs Argentino

Whitense vs La Falda

- Continuarán los playoffs en la Liga Nacional, con dos partidos en el camino al título y el de Bahía Basket, por la Permanencia:

19.00, Olímpico LB vs Instituto

21.30, Platense vs San Martín C

21.30, Bahía Basket 0 vs 1 Atenas

- La Liga Argentina seguirá hoy con cinco compromisos, todos por la Zona Norte:

16.30, Colón SF vs Villa San Martín

19.00, Unión SF vs Independiente SdE

19.00, Estudiantes T vs Ameghino

21.30, Riachuelo vs Barrio Parque

21.30, Echagüe vs Tiro Federal M

- Se jugarán siete partidos pro la NBA:

20.30, Raptors vs Bulls

20.30, Heat vs Lakers

21.00, Thunder vs Cavaliers

22.00, Mavericks vs Bucks

23.00, Clippers vs Suns

23.00, Kings vs Pistons

23.00, Jazz vs Trail Blazers

- Se presenta el bahiense Lucas Chaves por el cotejo pendiente de la primera fecha de la serie C Gold italiana:

16.30, Angri vs Pallacanestro Salerno

Bochas

- Cobrará vida la 11º programación del oficial por parejas en la división B:

Sporting vs Dublín

Bella Vista vs Talleres

Villa Nueva vs Independencia

Río de la Plata vs Velocidad

La Falda vs Villa Mitre

Fútbol

- Se jugará un partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores:

21.30, Bolívar (Bolivia) vs Junior (Colombia)

- Habrá seis revanchas por la primera fase de la Copa Sudamericana:

19.15, Guayaquil City (Ecuador) 1 vs 2 Aucas (Ecuador)

19.15, River (Paraguay) 2 vs 1 Guaireña (Paraguay)

19.15, Puerto Cabello (Venezuela) 0 vs 2 Metropolitanos (Venezuela)

21.30, Dep. Pasto (Colombia) 2 vs 0 La Equidad (Colombia)

21.30, Melgar (Perú) 2 vs 1 Mannucci (Perú)

21.30, Palestino (Chile) 0 vs 0 Cobresal (Perú)

- La Europa League tendrá hoy cuatro juegos válidos por el inicio de los cuartos de final:

16.00, Dinamo Zagreb (Croacia) vs Villarreal (España)

16.00, Arsenal (Inglaterra) vs Slavia Praga (Re. Checa)

16.00, Granada (España) vs Manchester United (Inglaterra)

16.00, Ajax (Países Bajos) vs Roma (Italia)