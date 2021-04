Frederic aseguró que "las fuerzas federales van a cumplir un rol central" para hacer cumplir las restricciones

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que "las fuerzas federales van a cumplir un rol central" en la nueva etapa de restricciones que fijó el Gobierno Nacional para las próximas tres semanas debido al aumento significativo de casos de coronavirus en el país durante los últimos días.

"Estamos ante una situación grave. Hay que tomar todos los recaudos para cuidar a la población. Las fuerzas federales van a cumplir un rol central", sostuvo la ministra en declaraciones radiales. La funcionaria subrayó que desde su cartera se hará "cumplir el decreto en los principales accesos", en tanto que advirtió que "en algunos lugares será fijo y en otros aleatorios".

Asimismo, manifestó que "de 0:00 a 6:00 el control será más estricto" para controlar que no haya circulación nocturna. "Las Fuerzas Federales van a prestar colaboración en todas las provincias que lo requieran. Las medidas tomadas son muy razonables que preservan el trabajo de la mayoría de la población", indicó.

En tanto, expresó que "el derecho a la manifestación no está prohibido" pero sí se va a "negociar y dialogar" para que cualquier concentración "no viole el decreto". "La responsabilidad primaria va a ser de las policías provinciales. No hemos hablado ni con Berni ni con la Ciudad aún. La policía de la Provincia se ocupaba del interior, al igual que la Ciudad", señaló.

Asimismo, consideró que "lo que ocurra dentro de los domicilios es responsabilidad de los ciudadanos" y pidió "entender que los encuentros en lugares cerrados está produciendo el virus de manera alarmante".

A raíz del aumento de casos de coronavirus, el Gobierno Nacional decidió restringir nuevamente las actividades que se pueden realizar en el país, prohibiendo la circulación nocturna y limitando las reuniones sociales y otras actividades que puedan generar un mayor aumento de los contagios. (NA)