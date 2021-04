La Policía levantó la toma de tierras en el barrio Maldonado

La toma de tierras en un amplio macizo privado del barrio Maldonado cesó esta mañana por disposición de la Justicia de Garantías.

Personal de la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción y con el apoyo del cuerpo de Infantería, recibió la orden y retiró todo el material delimitador -palos, estacas, cintas y alambres- que había sido colocado el lunes pasado en medio de un clima de fuerte tensión con el dueño de las tierras, Gustavo Ionni.

No hubo incidentes en el procedimiento porque, según se informó, al momento del mismo no había civiles presentes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La usurpación se produjo el pasado lunes, cuando unas 120 personas intentaron tomar 8 hectáreas de terrenos ubicados en Pacífico y Biggio.

Ionni intentó resistir la toma y hasta se enfrentó con los ocupantes, hecho que motivó la intervención policial, para calmar las aguas.

"Sobre las 9 de la mañana me llamó mi hermana y me dijo que me estaban usurpando las tierras, así que me fui para allá. Cuando llego ya estaba la Policía. Ellos intervinieron y yo empecé a sacar los palitos por mi derecho constitucional de proteger mi propiedad y los que estaban se empezaron a ir. Así que sobre el mediodía me fui e hice la denuncia. Presenté la documentación que acredita que soy el titular de las tierras", relató el hombre a "La Nueva".

La Justicia investiga al excandidato a intendente Néstor Conte como posible organizador de la movida, aunque el propio dirigente del Polo Obrero desmintió esa posibilidad.