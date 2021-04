Investigan a Néstor Conte como el organizador de la toma de tierras en Maldonado

La Justicia investiga al excandidato a intendente Néstor Conte por el intento de usurpación de tierras ocurrido ayer en el barrio Maldonado.

Según explicaron fuentes judiciales el relato de un testigo que tomó fotografías de Conte en el lugar de los hechos es una de las pruebas contra el líder del Partido Obrero.

"Vi que entre los autos estacionados una persona daba órdenes. Después me dijeron que era el excandidato a intendente. Incluso, creen que también estuvo en las tomas del barrio Don Bosco", relató Gustavo Ionni, el dueño de las tierras que ayer fue agredido por los usurpadores mientras intentaba correr estacas y otros materiales.



Una de las fotos que consta en la denuncia presentada

El intento de usurpación comenzó ayer cuando unas 120 personas intentaron tomar 8 hectáreas de terrenos ubicados en Pacífico y Biggio.

Los hechos comenzaron a primera hora con la llegada de un grupo reducido de personas que intercambió algunas palabras con el propietario de esas tierras. Por la tarde, varios volvieron al lugar y hasta amenazas contra Ionni, quien intentó evitar que colocaran estacas y otros elementos dentro de sus tierras.

"Sobre las 9 de la mañana me llamó mi hermana y me dijo que me estaban usurpando las tierras, así que me fui para allá. Cuando llego ya estaba la Policía. Ellos intervinieron y yo empecé a sacar los palitos por mi derecho constitucional de proteger mi propiedad y los que estaban se empezaron a ir. Así que sobre el mediodía me fui e hice la denuncia. Presenté la documentación que acredita que soy el titular de las tierras", relató a "La Nueva".

"Pero a eso de las 17 —continuó— me avisaron que estaban metiéndose de vuelta. Lo diferente acá era la organización, mucho más que a la mañana. Se notaba que alguien pensante lo había organizado. Eran alrededor de 120 personas, cada uno en su lugar sin pelearse por un pedacito más de tierra".

"Charlamos y me preguntaron si había alguna posibilidad de arreglo, cuando en realidad estaban usurpando una propiedad privada. Yo seguí sacando los palos y las estacas, hasta que uno me dice 'ni se te ocurra sacar ese que te cag... a piñas'. Me pecheó y casi me caigo. Esa persona está identificada", siguió Ionni.

"Yo seguí sacando los palos y se me empezó a acercar la gente. Recibí insultos, amenazas de muerte como por ejemplo 'regalen esto porque si no los vamos a matar' o 'andate porque te van a pegar un tiro en la cabeza'. Yo seguí filmando y sacando fotos hasta que un muchacho me robó el celular. Lo corrí, saltó la Policía y después una mujer me devolvió el celular", narró.

Ionni también manifestó que en el lugar "había autos de alta gama" y que hubo una guardia policial durante la noche.

"Me queda el miedo porque ahora me conoce mucha gente que no es la que yo acostumbro. Me fui asustado; más, cuando vi que había alguien organizando de afuera, sentí que era algo pesado", completó.

"La Policia y la Justicia actuaron bien y estoy conforme con todo lo hecho hasta ahora", dijo Ionni