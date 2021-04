"La verdad que no me lo esperaba el premio", contó Franco Pennacchiotti

El bahiense Franco Pennacchiotti, quien jugó para Peñarol, fue elegido como revelación7debutante de la temporada de Liga Nacional, en la tradicional votación de la prensa especializada.

El caso del zurdo formado en Villa Mitre es curioso, porque venía de ser el mejor jugador de la Liga Argentina y logró mantener su nivel en la máxima división, promediando 12,7 puntos y 8.6 rebotes, en 38 juegos.

"La verdad que no me lo esperaba el premio; me había desconectado, porque quedamos a un puesto de los playoffs y necesitaba un poco de desconexión", le dijo a La Nueva.

No obstante, su felicidad es gigante.

"Cuando me avisaron me sorprendió mucho; me pone muy contento, estoy orgulloso, es un premio increíble. En mi primer año de jugador de Liga Nacional, con todas las expectativas que tenía, es hermoso que me premien así", reconoció.

Franco tiene 30 años, mide 2m05 y tiene características poco habituales en jugadores de su talla, con buen tiro de frente, puede jugar de espaldas y es zurdo, algo que le otorga una cuota de ventaja.

"Esto es una motivación para seguir creciendo y mejorando. Hay varios aspectos en los cuales que mejorar y los tengo bien presentes para trabajarlos durante el receso, para estar de la mejor manera la próxima liga", señaló Penna.

Su futuro aún es incierto y no tiene contrato con Peñarol.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los otros distinguidos

MVP: Fernando Zurbriggen (Obras).

Mejor nacional: Fernando Zubriggen (Obras).

Mejor extranjero: Kelsey Barlow (Hispano).

Mejor U23: Fernando Zurbriggen (Obras).

Mayor progreso: Matías Solanas (San Martín).

Sexto hombre: Manuel Buendía (Boca).

Entrenador: Sebastián González (Quimsa).

Arbitro: Fabricio Vito.

Quinteto ideal

Base: Fernando Zurbriggen. Escolta: Kelsey Barlow (Hispano). Alero: Brandon Robinson (Quimsa). Ala-pivote: Mariano Fierro (Comunicaciones) y Pivot: Tayavek Gallizzi (Regatas).