COVID-19: por la suba de casos, anuncian que habrá "nuevas restricciones" en Monte Hermoso

Las autoridades sanitarias de Monte Hermoso informaron hoy que los 29 casos registrados en las últimas dos jornadas se produjeron en fiestas y reuniones masivas fuera del distrito, por lo que a corto plazo "se tomarán medidas" para cortar la curva de contagios.

"Seguiremos los lineamientos de Provincia y Nación, pero seguramente a partir de la semana que viene sumaremos alguna otra restricción. Nadie habla de cerrar (el acceso) o impedir que la gente de otros lados venga a Monte Hermoso, pero sí que se van a decidir restricciones", anticipó el secretario de Salud, doctor Jorge Busca.

Monte Hermoso registró ayer 20 nuevos casos de coronavirus y, en la jornada de hoy, otros 9. Esto llevó a un nuevo récord de casos activos: 39

"El año pasado se cerró Monte y no se dejó entrar ni salir a la gente de la ciudad salvo en casos puntuales. Fuimos criticados por eso, pero lo que queríamos era que no sucediera precisamente esto: que los vecinos fueran a 'buscar' el virus a lugares donde no hay que ir. Y me refiero a fiestas", lamentó.

"Todo el mundo sabe que no hay que ir a fiestas, pero hoy nos encontramos que varios vecinos fueron a Mendoza y La Pampa, asistieron a fiestas en lugares cerrados, regresaron, pasaron dos o tres días y empezaron a tener síntomas. Para cuanto los testeamos, ya llevaban dos o tres días contagiando", agregó.

El director del Hospital Municipal, doctor Pablo Vera, detalló que los nuevos pacientes provinieron de "tres focos puntuales ya identificados", todos con origen "fuera de la ciudad".

"Fueron grupos que compartieron viajes", aclaró.

“Entre los nuevos activos, 11 volvieron contagiados de un mismo viaje; 3 de otro, y luego tuvieron contacto con 9 casos estrechos; y finalmente 2 llegaron del tercer foco, que aún está ramificándose, por lo que suponemos que habrá más contagios”, añadió.

Busca pidió evitar las fiestas y reuniones masivas, ya que -enfatizó- "está comprobado que son los focos principales de contagio".

“Entiendo que estamos todos cansados de esta maldita pandemia, y que hay un problema económico importante que nos impide cerrar más. En este marco, entonces, lo que les pido es que viajen lo menos posible y que nos cuidemos. Evitemos las fiestas y las reuniones de más de 10 personas, y evitemos de viajar a sitios con muchos casos, como es hoy Bahía Blanca”, remarcó.

"Reitero: yo sé que todos están cansados, pero nosotros y el personal de Salud también. No paramos de trabajar hace 13 meses, y entonces les pido que nos ayuden. No es una cuestión individual. Esta es una comunidad pequeña y todos nos tenemos que involucrar", enfatizó.

El funcionario dijo que Monte Hermoso debe aprovechar la ventaja de "tener al 23,5% de la población vacunada", incluyendo pacientes de riesgo y mayores de 65 años de edad.

"Aprovechemos eso, pero no nos confiemos. pelando a la responsabilidad individual con conciencia y empatía”.