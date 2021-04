"No se va a poder escapar de Brasil", la causa contra Juan Darthés sigue

Según informó la periodista Pía Shaw, el fin de semana hubo movimientos en el chat del Colectivo de Actrices Argentinas. Jazmín Stuart alzó la voz y comentó en el grupo del colectivo que hay novedades en la causa que pueden cambiar la vida del actor.

"Se enteraron que la Justicia de Brasil, va a pedir la acusación formal del actor. Se la va a injuiciar en Brasil. Tenía una captura internacional en Nicaragua, pero se va a Brasil porque es nacido ahí, y a partir de ahí no se va a poder escapar. Se va a tener que quedar ahí. Seguramente va a ser el llamado de la Argentina", sostuvo la angelita.

En LAM informaron luego que el miércoles a las 11 de la mañana se dará el anuncio del Colectivo de Actrices Argentinas en el Centro Cultural Recoleta, en el que se leerá el documento. "Es un giro muy importante", expresó Ángel De Brito

Por otro lado, rescataron que al ser juzgado Darthés en Brasil, va a a tener que tener que buscar un abogado en Brasil, ya que Fernando Burlando no puede ejercer allí. "Se complica y mucho la situación de Darthés, y cambia toda la denuncia que le hizo Thelma Fardín por violación en su momento", expresó el conductor.

Cuando Calu Rivero denunció el acoso de Juan Darthés, Carina Zampini era también protagonista de esa novela. Por eso, Cinthia Fernández aprovechó el paso de la conductora de El gran premio de la cocina por LAM para preguntarle su postura al respecto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"¿Qué postura tomas en el caso de Darthes y cuál fue también tu experiencia?", indagó Cinthia.

"Mirá, en aquél momento yo algo hablé. Tampoco quería hablar demasiado, porque la realidad es que yo no estuve en conocimiento de ese hecho", dijo Carina.

"Sí, el de Calu, que es de lo único que yo podría decir algo ¿no? No estuve en conocimiento de eso, si hubiera estado en conocimiento de eso en ese momento, no haría falta que está explicando nada porque hubiera hecho algo", expresó Zampini sin dudas.

"No soy de las personas que hace de cuenta que las cosas no pasan, menos ese tipo de cosas, entonces de alguna manera hubiese intervenido, hubiese hablado con Quique o con la gente que estaba a cargo de la productora. No lo supe, la verdad es que no lo supe", agregó.

"Y en particular también me parece que así como me parece que está bueno y es válido siempre escuchar a la víctima, no solamente a la víctima en el caso que sea de género femenino, a la víctima siempre hay que escucharla con lo que tenga para decir o lo que tenga para denunciar, después acompañar la investigación pertinente hasta que alguien que está capacitado tome una decisión", profundizó al respecto.

"También vale decir que en los años que yo trabajé con Juan, que fueron bastantes, yo nunca lo vi y tampoco tuvo Juan conmigo una actitud que a mí me diera a pensar que podía llegar a ser tal o cual cosa, que también me parece justo que lo diga", concluyó Zampini. (NA)