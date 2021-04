Alberto Fernández se encuentra "estable, sin síntomas y con evolución favorable"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El presidente Alberto Fernández se encuentra "estable, sin síntomas y con una evolución favorable" de su cuadro de coronavirus, además de que se confirmó que el "linaje identificado" de su enfermedad "no se corresponde con ninguna de las nuevas variantes que circulan", informó hoy la Unidad Médica Presidencial.



Fernández "fue evaluado durante la mañana, encontrándose estable, sin síntomas y con una evolución favorable", y "seguirá cumpliendo el aislamiento obligatorio y bajo estricto control médico", consignó el doctor Federico Saavedra, director de la Unidad Médica Presidencial.



Tras indicar que "el cuadro clínico es leve", el parte médico consignó que "las conductas infectológicas se consensuan diariamente con expertos en el tema".



Además, la Unidad Médica Presidencial informó que "se realizó un estudio de secuenciación de genoma completo de SARS-CoV-2" y que "el linaje identificado (B.1.1.1) no se corresponde con ninguna de las nuevas variantes que circulan y que generan preocupación".



"Se informará permanentemente, no solo la evolución clínica, sino las conductas terapéuticas que se adopten de acuerdo a la evolución de la enfermedad", concluye el parte médico.