Fórmula 1: Lewis Hamilton y Mercedes pusieron la firma en Portimao

No hubo sorpresas al término de la primera jornada de acción para la Fórmula 1 en el circuito de Portimao (Algarve), con el británico Lewis Hamilton y Mercedes copando la primera plana en el comienzo del Gran Premio de Portugal.

Emulando lo hecho por su compañero de equipo, el finés Valtteri Bottas, en el primer ensayo matutino (aunque no mejorando su registro), el siete veces campeón cerró el día en lo más alto del registro de tiempos, tras emplear 1m 19s 837.

El inglés, vencedor de la apertura del año en Bahrein, superó al holandés Max Verstappen (Red Bull), su escolta en el certamen (se ubica a una sola unidad) y vencedor en la pasada competencia de Imola, por 143 milésimas.

