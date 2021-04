La ayuda que recibió Quimsa para llegar a la final, después de eliminar a Boca

La Liga Nacional pudo disputarse y está en su etapa de definición, aunque no fue fácil llegar hasta acá, como lo hizo Quimsa, que se metió en la final tras eliminar a Boca y ahora esperar al ganador de San Martín (1)-San Lorenzo (0), quienes se miden desde las 18.

"Nosotros trabajamos con un psicólogo. La verdad que el acompañamiento de él es clave. Nos ayuda a resolver situaciones. Hicimos foco en muchas cosas. Ganando pasa todo más rápido y mejor, pero sin dudas que a lo largo del año cada uno tuvo su batalla que pelear. Seba (González, el DT) no fue a Chile por lo de su madre (falleció), nosotros cada uno tenía sus temas familiares también. Lo que hicimos fue ayudarnos, acompañarnos, tratar de apoyar al otro", señaló el capitán Mauro Cosolito, a prensa de la LNB.

"Lo fuimos entendiendo a lo largo de la temporada. Hicimos muchos trabajos grupales -agregó- vimos actitudes o virtudes buenas de un compañero que no las transmitíamos a veces. Y todo eso ayuda a estar bien. El grupo siempre estuvo comprometido. Fue un año que convivimos todos los meses y no hubo problemas. Nos ayudamos todos constantemente para seguir creciendo y avanzando en busca de los objetivos comunes".

Respecto del vínculo con el sicólogo, Cosolito explicó que se proponían charlas debates.

"Siempre había un punto disparador y empezábamos a hablar ciertos aspectos que no se hablaban o parecían que estaban entendidos y no era así. Él con su experiencia y su trabajo nos ayudó a conocer al otro más que nada. Saltaron algunas cosas que yo de otras personas no venía o no conocía", contó.

Sin dudas, la ayuda sicológica sumó para Quimsa.