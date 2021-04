Lunes deportivo: Guido Pella, Sansinena y mucha acción en la NBA

Básquetbol

- Once partidos le darán vida a la jornada de NBA:

20.00, Wizards vs Spurs

20.00, Magic vs Lakers

20.00, 76ers vs Thunder

20.00, Pistons vs Hawks

20.30, Knicks vs Suns

20.30, Raptors vs Cavaliers

21.00, Timberwolves vs Jazz

21.00, Heat vs Bulls

21.00, Pelicans vs Clippers

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Grizzlies

23.00, Kings vs Mavericks

Fútbol

- Con un juego, se completará hoy la tercera fecha del Torneo Federal A:

16.30, Huracán LH vs Sansinena

- Se completa la undécima fecha de la copa de la Liga Profesional:

15.45, Platense vs Aldosivi

18.00, Gimnasia LP vs Newell's

- Cinco partidos le pondrán fin a la séptima fecha de la Primera Nacional:

14.00, Gimnasia M vs Atlanta

15.05, Riestra vs Chacarita

16.00, Agropecuario vs Tigre

18.00, Estudiantes RC vs Mitre SdE

18.00, San Martín T vs Almirante Brown

- Se jugará un partido por la Premier League inglesa:

16.00, Leicester vs Crystal Palace

- También habrá un encuentro en la Liga española:

16.00, Eibar vs Real Sociedad

- Mientras que dos duelos completará la fecha de la Serie A italiana:

13.30, Torino vs Nápoli

15.45, Lazio vs Milan

Tenis

- Se pone en marcha el cuadro principal del ATP 250 de Munich, Alemania:

08.00, Guido Pella vs Yegor Guerásimov (Bielorrusia)

12.00, Federico Coria vs Cedrik-Marcel Stebe (Alemania)