El fantasma de la Fase 2, vía libre para dos inversiones millonarias y el centenario comercio que busca cambiar de manos

--Buen día Juan, ¿cómo andás?

--Acá estoy, disfrutando este veranito en Fase 3.

--Arrancaste pesimista la mañana.

--Así como te avisé la semana pasada que el retroceso de fase era cuestión de horas, hoy creo que estamos muy cerca de caer en la 2, debido a que el número de infectados sigue siendo muy alto y a que los hospitales ya están prácticamente sin espacio físico para seguir internando gente.

--¿Qué implicaría esa medida?

--Básicamente, la suspensión de clases presenciales. Los comercios deberían funcionar hasta las 19, al igual que los bares y los restaurantes, y la circulación se permitiría hasta las 20.

--O sea que se avecinan días movidos. Muchos se oponen al cierre temporal de las escuelas porque, dicen, no son focos de contagios.

--Quizás no lo sean porque las burbujas fueron bastante útiles para prevenir, pero también es cierto que la escolaridad genera mucho más movimiento en la ciudad. No sólo de transporte público, sino también privado. En contrapartida, desde Suteba estiman, porque no cuentan con estadísticas propias sino que se basan en las que brinda el municipio, que hay alrededor de 30 casos diarios de personas contagiadas en edad escolar, sin contar los maestros.

--La realidad es que todos dicen que sus sectores no son focos de contagios. Pero también hay otro dato, que proporciona la Unesco en tiempo real, que marca que Estados Unidos frenó más semanas que nuestro país la escolaridad presencial y Argentina está apenas por encima de Canadá. O sea que es una decisión que toman la mayoría de los gobiernos cuando la cantidad de casos desborda al sistema de salud.

--Lo cierto es que sólo hay que acercarse a cualquier hospital de nuestra ciudad para comprobar que están muy cerca de colmar la capacidad de camas. Incluso, algunos debieron habilitar áreas que eran utilizadas para tareas administrativas con la finalidad de internar pacientes con síntomas leves y evitar desampararlos.

--Me dijeron que Provincia va a instalar un hospital de campaña en nuestra ciudad, lo que también marca la gravedad de la situación.

--Anunciaron cuatro en todo el distrito bonaerense, y uno de ellos aquí. Los otros estarán en La Plata, Pilar y Almirante Brown. Pero, cabe aclarar, son para incrementar el número de camas para pacientes que no revisten demasiada gravedad o que no pueden cumplir con el aislamiento necesario en sus domicilios.

--¿Dónde estaría ubicado?

--Una alternativa es el propio predio del Hospital Penna, pero el lugar es lo de menos. Ya que no es solución ampliar el número de camas sino hay recurso humano que las atienda. En ese sentido, el intendente habló con el ministro Daniel Gollán sobre la posibilidad de traer a Bahía profesionales médicos de otros lugares de la provincia.

--Dejemos un rato la amargura del Covid. Te cuento una novedad que, como tantas en los últimos años, va directo al corazón de la historia de la vida bahiense.

--Epa, que nostálgico.

--Justamente, es una de esas cosas que pueden cambiar la fisonomía ciudadana de más de un siglo, con todo lo que eso supone para los recuerdos y el presente.

--A ver decime.

--Después de casi 102 años en su familia, Josesito Moro puso en venta la histórica confitería Los Vascos.

--No será por la crisis, ¿no?

--No, no, en realidad el punto es que sus hijos tomaron rumbos propios y el prefiere vender y que otros con nuevos ímpetus le haga pegar el salto que, asegura, la empresa está en condiciones de dar.

--Ese comercio, cuyas masas siempre fueron sinónimo de excelencia y calidad, como rezaba el slogan, y sobre todo de momentos especiales en las familias de Bahía Blanca y la región había sido fundado por su abuelo, creo...

--Exacto, la familia Moro abrió las puertas del local de Donado y Saavedra el 26 de abril de 1919 y desde entonces las generaciones se fueron haciendo cargo. De hecho me acuerdo, cuando cumplió los 90 años que publicaron una página en La Nueva Provincia.

--Bueno, la vida siempre es cambio, ¿No? Lo único que espero es que ojalá que en las manos pasteleras de José o de sus nuevos dueños se pueda seguir festejando con el famoso “kilo de masas de Los Vascos”.

--Hubo un dato, que anticipaste hace mucho tiempo, y que pasó inadvertido en la catarata informativa que genera la pandemia. Supongo que a vos no lo pasaste por alto.

--¿Te referís a la aprobación por unanimidad que le dio el Concejo Deliberante a la construcción del Templo Mormón?

--Estás en todo. En realidad, la “Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días” pidió autorización para superar la altura máxima establecida para la construcción de un Templo y otras dependencias sobre Cabrera y Pilmayquén, algo que era un requisito indispensable. Y el jueves pasado, los ediles le dieron el visto bueno a las excepciones solicitadas.

--Habían desembolsado una importante cantidad de dinero para adquirir los lotes.

--Alrededor de 8 millones de dólares. En su gran mayoría, eran terrenos de la Cooperativa, pero también del Hospital Español y del Hogar del Anciano.

--Entonces ahora tienen vía libre.

--De acuerdo a los planos presentados en 2016, el templo se instalará en un predio de 31.000 m2 y tendrá un complejo de tres cuerpos de edificios que ocuparán más de 5.000 m2. El principal, dedicado al culto, tendrá una superficie de 2.000 m2. Los dos restantes, de 1.400 metros cada uno, serán para oficinas administrativas y dormitorios. La iniciativa contempla el uso de unos 25.000 m2 para un estacionamiento y un extenso parque para los miembros de esa congregación.

--¿Cuándo comenzarían?

--Están bastante ansiosos por iniciar los trabajos. Creo que en un par de meses ya se va a percibir el movimiento de maquinarias para acondicionar el lugar.

--¿Qué me contás del llamado a Licitación Pública Internacional para la obra en el dique?

--Es un trabajo para reparar uno de los acueductos, que actualmente está sin operar y que va desde Paso de Las Piedras hasta la Planta ubicada en Grunbein. Como sabrás, existen tres acueductos secundarios, que corren paralelos al principal.

--¿Y éste cuál sería?

--Desde el dique, los tres secundarios recorren 50 kilómetros. Uno es de hierro fundido, otro de acero y el tercero de hormigón. De éste último es que se van a reparar los primeros 13 kilómetros.

--¿Va a servir para mejorar el caudal de agua que llega a la ciudad?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--Será un paliativo importante. Ese acueducto podría transportar hasta 1.000 metros cúbicos de agua por hora. La plata potabilizadora de Grunbein tiene capacidad para tratar 55 mil m3/d, casi la cuarta parte de la capacidad de la de Patagonia y posee tres cisternas de almacenamiento de 84 mil m3.

--Tengo dos datitos de empresarios bahienses que siguen invirtiendo en la ciudad pese a todo. Uno son los propietarios del Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem.

--Suelo recorrer ese sector y la verdad que tienen unas instalaciones muy bonitas.

--Incorporaron un nuevo servicio: la radiología digital directa, que brinda la posibilidad, ni más ni menos, que el cliente pueda realizarse radiografías, ecografías y resonancias magnéticas en un mismo lugar, con el ahorro de tiempo que eso significa.

--La verdad que no conozco otro lugar que contenga los tres servicios simultáneamente.

--Es la primera institución privada en Bahía Blanca que brinda esa combinación de estudios por imágenes. A eso se suma que cuenta con el primer sistema de informes online, por el cual, con tan solo ingresar a la pagina web (www.imagenesalem.com), se pueden ver los estudios en el acto.

--Buen dato. Me viene justo para hacerme lo que me pidió el Tordo.

--Para simplificarte aún más la tarea, tienen un número de WhatsApp habilitado (2915278412), sino podés llamar al 0291-4500501 o ir a Alem 222.

--A vos que te gusta recorrer la ciudad, ¿no viste nada nuevo a 300 metros de ahí, más precisamente en Alem al 500?

--Sí, justo te iba a comentar lo linda que le quedó la plataforma externa a la cafetería y pastelería a la que seguramente te referís. Es la primera que se construye en una calle con alta circulación vehicular.

--Venían lentas las instalaciones, pero ahora parece que tomaron impulso. Al ser al aire libre, en estos tiempos de contagios, pueden ser muy útiles para darles un respiro económico a los empresarios gastronómicos que decidan utilizarlas.

--Al menos no les llegó la intimación para remover los canteros que sobresalen de la altura de la vereda.

--El fin de semana pasado, en una cuadra en particular de Güemes, antes del canal, ví a no menos de 7 familias al mismo tiempo con cortafierros y martillos.

--Te creo. Deben haber pasado los inspectores de Mantenimiento Urbano, que también están controlando veredas rotas y terrenos baldíos con malezas.

--Claro. Me decían que pasan, intiman y si el trabajo no se realiza en 15 días, se confecciona la multa, que es de alrededor de 25 mil pesos.

--Ni bien termino el cafecito contigo, me voy a sacar los que tengo en la vereda de mi casa. Saladito es el tema.

--Antes que te vayas, ¿a vos te tocó sufrir el "sim swapping"?

--¿Qué cosa? Podés hablarme en castellano, no sabés que mi inglés no es muy fluido que digamos...

--Jeje. El "sim swapping" es -como si tuviéramos pocas- una nueva modalidad de estafa virtual en medio de la pandemia, que alude al intercambio de la tarjeta SIM del celular, para hacer una correcta traducción.

--La verdad que no tenía ni idea ¿De qué se trata?

--El estafador, mediante un ardid, obtiene datos personales de los titulares de las líneas telefónicas.

--¿Y cómo lo hace?

--Se hace pasar por el titular de la línea, se comunica con la empresa que le presta el servicio y pide el cambio de su tarjeta SIM, argumentando que se la robaron o que no le funciona, entre otros posibles motivos. Dicen que las empresas de telefonía no cuentan con un sistema de verificación sofisticado y, al parecer, con datos básicos como DNI, domicilio, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento se puede dar de baja una tarjeta SIM.

--Ah, y la empresa le manda la tarjeta nueva al estafador, creyendo que es el titular de la línea...

--Exacto. Una vez que recibe el chip nuevo pide cambios de contraseñas de cuentas bancarias o redes sociales, muchas de las cuales tienen como resguardo el envío de un SMS al teléfono, que la víctima no va a recibir porque tendrá la tarjeta vieja bloqueada y sí lo hará el estafador, que logra tomar el control de las cuentas.

--Qué difícil es detectar este tipo de maniobras tecnológicas. Y más para los adultos mayores como yo.

--Los investigadores recomiendan que apenas uno advierta que no tiene señal en el celular, no puede llamar ni recibir llamados o mensajes, se comunique con la compañía telefónica para consultar el motivo. Se puede pedir deshabilitar el servicio de reposición de SIM en forma remota. Y como en otros casos, también aconsejan no dar datos personales ni publicarlos en las redes, ni hacer público el correo electrónico personal y, de ser necesario, cambiar todas las contraseñas.

--Claro. Y me imagino que también chequear la cuenta bancaria, que es lo más importante.

--Así es. Si se observan movimientos sospechosos, y se llega a tiempo, comunicarse de inmediato con la sucursal bancaria para evitar una fuga de dinero.

--¿Esto ya está sucediendo en Bahía?

--Mirá, no lo descarto, aunque consulté con un par de gomías que son instructores de la fiscalía y me dijeron que por el momento no recibieron ninguna denuncia en este sentido. De todas maneras, quien emitió un aviso de alerta es el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro.

--Ah, quiere decir que las balas pican cerca. A tener cuidado entonces.

--Me olvidaba. Dame 5 minutos más de tu tiempo. Tengo algunas novedades del campo.

--Mientras no pasen los de Mantenimiento Urbano...

--¿Viste que por la pandemia se suspendió otra vez la Exposición Rural de Palermo? Como siempre, iba a hacerse durante las vacaciones de invierno y ahora, aseguran, se realizará del 20 al 31 de julio de 2022.

--Era algo previsible, en realidad. ¿Eso hace peligrar la Exposición de Bordeu?

--Al parecer no. Así salieron a aclararlo rápidamente los dirigentes de la Sociedad Rural local, con José a la cabeza. Te recuerdo que el año pasado se hizo cuando Bahía estaba en fase 3, como ahora, sin público ni estands interiores ni exteriores. Hubo jura de clasificación de todas las razas y, luego, el remate de reproductores. Lo novedoso fue que las jornadas se transmitieron en vivo, con gran suceso, por un servicio de streaming de acceso libre y gratuito. Es decir, en Bordeu no había casi nadie pero se vio en todo el mundo.

--¿Será en la fecha de siempre o se esperará el devenir de la cuestión sanitaria?

--En caso de realizarse, y los dirigentes están confiados ya que se trata de una actividad al aire libre, será respetando la tradición: el primer fin de semana de octubre.

--Se me hizo tardísimo para prender el fuego. Creo que voy con pastas este domingo.

--No te podés quejar. Te vas bien informado. Hasta el próximo fin de semana.