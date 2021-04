El domingo deportivo tendrá variada presencia bahiense por el mundo

Automovilismo

- Se correrá la tercera fecha del Turismo Nacional, en Paraná (Entre Ríos):

12.15, final de la Clase 2

09.30, primera serie de la Clase 3

10.00, segunda serie de la Clase 3

10.30, tercera serie de la Clase 3

13.25, final de la Clase 3

Básquetbol

- La Liga Nacional conocerá hoy su último semifinalista:

10.30, San Martín (1) vs (1) Regatas

- La Liga ACB española ofrecerá hoy cinco partidos, con participación bahiense:

07.30, Andorra (Fausto Ruesga) vs Barcelona

08.00, Gran Canaria vs Burgos

10.00, Betis vs Obradoiro

11.30, Fuenlabrada vs Real Madrid

17.00, Valencia vs Bilbao

- Habrá acción en los octavos de final de la Liga Nacional brasileña, con presencia bahiense:

14.00, Moggi (1) vs (1) Unifacisa (Fabián Sahdi)

- La NBA pondrá en escena hoy siete partidos:

14.00, Hornets vs Celtics

16.30, Nets vs Suns

17.00, Trail Blazers vs Grizzlies

20.00, Wizards vs Cavaliers

20.30, Hawks vs Bucks

21.00, Magic vs Pacers

23.00, Warriors vs Kings

Fútbol

- Se disputará el grueso de la programación de la tercera fecha del Torneo Federal A, incluida presencia bahiense:

15.30, Ciudad Bolívar vs Independiente Ch

15.30, Sol de Mayo V vs Desamparados

15.30, Camioneros vs Juventud Unida SL

15.45, Chaco For Ever vs Juventud Unida G

16.00, Sp. Peñarol SJ vs Círculo Deportivo NO

16.00, Olimpo vs Ferro GP

16.00, Gimnasia CdU vs Sp. Las Parejas

16.00, Racing C vs Boca Unidos

16.00, Defensores VR vs Defensores P

16.30, Central Norte S vs Gimnasia S

18.00, Unión S vs Sportivo Belgrano SF

- Continúa con seis partidos la undécima fecha de la copa de la Liga Profesional:

11.00, Lanús vs Vélez

13.30, Defensa y Justicia vs Arsenal

15.45, Racing vs Colón

18.00, River vs San Lorenzo

21.00, Rosario Central vs Estudiantes

21.00, At. Tucumán vs Talleres

- El torneo de primera división de AFA en la rama femenina contará hoy con cuatro encuentros:

10.00, Estudiantes LP vs Comunicaciones

11.00, UAI Urquiza vs Rosario Central

11.00, Def. de Belgrano vs Gimnasia LP

15.00, Platense vs Excursionistas

- Con cinco partidos, seguirá hoy la séptima fecha de la Primera Nacional:

14.00, Dep. Morón vs Independiente Rivadavia

15.30, San Telmo vs Villa Dálmine

15.45, Dep. Maipú vs Alvarado

16.00, Belgrano vs Nueva Chicago

20.00, Güemes SdE vs At. Rafaela

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy tes juegos:

08.00, Wolverhampton vs Burnley

10.00, Leeds United vs Manchester United

15.00, Aston Villa vs West Bromwich

- Mientras que se jugará la final de la Carabao Cup:

12.30, Manchester City vs Tottenham

- Con cinco partidos proseguirá la Liga española:

09.00, Huesca vs Getafe

11.15, Villarreal vs Barcelona

13.30, Celta de Vigo vs Osasuna

13.30, Sevilla vs Granada

16.00, Athletic Bilbao vs Atlético Madrid

- Cinco juegos le darán continuidad a la Serie A italiana:

07.30, Benevento vs Udinese

10.00, Fiorentina (Germán Pezzella) vs Juventus

10.00, Inter (Lautaro Martínez) vs Hellas Verona

13.00, Cagliari vs Roma

15.45, Atalanta vs Bologna (Rodrigo Palacio)

Tenis

- Se jugará la final del ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, España:

11.00, Rafael Nadal (España) vs Stéfanos Tsitsipás (Grecia)