"Cerrar la presencialidad y otras actividades tiene mucho que ver con la responsabilidad del intendente"

"Cerrar la presencialidad en las escuelas y otras actividades tiene mucho que ver con la responsabilidad del intendente", expresó hoy el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, en diálogo con LU2.

"Nosotros como Provincia tenemos una enorme responsabilidad, por eso somos los que supervisamos y los que planteamos muchas veces ante la resistencia de algún intendente pasar a fases más restrictivas. Pero si luego de hacerlo el intendente se pone en desacuerdo o no controla, no es eficaz y no sirve, porque esto no es un problema normativo sino de cómo hacemos para reducir los casos", agregó Kreplak.

El funcionario destacó que "hay muchos intendentes de cualquier color político que piden a la Provincia el acompañamiento para poder reducir a fase 2 pero hay muchos otros que cuando nosotros planteamos la necesidad de bajar de fase, dicen que no va a ser aplicable en su territorio. Como el control de aplicación de estas normas es local, es decir que el que tiene la responsabilidad de garantizar el control de que por ejemplo los comercios no estén abiertos de noche es el gobierno local, eso genera complicaciones".

En relación al nivel de ocupación de camas de terapia intensiva del 87 % en Bahía Blanca, el viceministro contó que "hace tiempo venimos hablamos con el intendente Héctor Gay y las autoridades locales, porque queremos no solamente coordinar la situación de las restricciones sino sobre todo el sistema de salud, que es un problema grande. Con un 87 % de ocupación es indispensable bajar la ocupación de las camas. Más en una ciudad que tiene la responsabilidad de ser distrito cabecera en términos sanitarios".

"Es muy importante que el sistema de salud dé abasto, reducir la circulación. Ir a fase 2 es una opción que hoy tenemos a mano", sostuvo.

Kreplak insistió con que "estamos en un momento crítico y si no nos ponemos a trabajar acorde a estas circunstancias el que paga el precio es el pueblo".

Con respecto a la suba de contagios y a las variantes de Manaos y la de Gran Bretaña,explicó que "han demostrado una mayor capacidad de contagio. Quiere decir que las situaciones en las cuales uno antes podía tener un poco más controlada la posibilidad de contagiarse con el distanciamiento, con la ventilación, en este caso puede resultar insuficiente. Como es casi el doble la capacidad de contagiar del virus, casi el doble van a tener que ser las medidas de cuidado".

Clases presenciales

"Le hemos planteado a muchos intendentes reducir la presencialidad, pero también cada intendente tiene no solamente la responsabilidad sino el conocimiento sobre cuál es el impacto que tiene la escuela. Yo pienso que aún a pesar de que pocos se trasladen en transporte público, sigue teniendo impacto la presencialidad y que en este contexto de eventual saturación de sistema de salud casi ninguna actividad debería realizarse hasta que el sistema pueda volver a estar en condiciones de atender", manifestó.

Y agregó: "No se puede restringir el transporte público si no se restringe la causa por la cual la gente se moviliza, porque sino simplemente se genera un efecto de injusticia".

"Independientemente del caso de Bahía, tenemos que bajar la cantidad de casos, tomar las medidas necesarias por más antipáticas o por más disruptivas que nos resulten. Tenemos que bajar la cantidad de casos porque con esta cantidad en pocos días nos vamos a quedar con bonaerenses o compatriotas que no van a poder ser atendidos. Y esa es una situación que no queremos vivir, que ya sucede en la Capital Federal hace unas cuantas semanas y por eso de a poco fue rebalsando hacia la Provincia", expresó.

Por último contó que las vacunas de Sinopharm que están llegando en los próximos días al país serán utilizadas como segundas dosis.