"Peque" Schwartzman dejó pasar el tren y quedó eliminado de Barcelona

El bonaerense Diego Schwartzman, el mejor tenista argentino de la actualidad y número 9 del ranking mundial, se despidió hoy del torneo ATP 500 de Barcelona en los cuartos de final, luego de perder contra el español Pablo Carreño Busta por 6-4, 3-6 y 7-5.

Schwartzman, campeón del ATP de Buenos Aires este año, ganaba 5-2 en el tercer set y parecía que lo cerraba. Sin embargo, Carreño Busta (13) lo dio vuelta, se puso 6-5 y con su saque y los errores del argentino terminó ganando en dos horas y 33 minutos de juego en la pista "Rafael Nadal".

Justamente, el español Rafael Nadal, número 3 del mundo y máximo campeón del tradicional torneo Conde de Godó con 11 títulos, se impuso más temprano al británico Cameron Norrie (58) por 6-1 y 6-4 en una hora y 34 minutos, y será rival de Carreño Busta en las semifinales de mañana.

Saving his best for last! 💪@pablocarreno91 wins the final five games to defeat Schwartzman 6-4 3-6 7-5.



