Montenegro se enojó con Martitegui y se despidió de MasterChef

Dadas las intervenciones en el guión del programa no estamos en condiciones de asegurar que haya sido la despedida definitiva de Hernán Montenegro de MasterChef Argentina. De hecho hoy a las 20 competirá en un juego paralelo denominado After Hour contra Sol Pérez, por lo que no está dicha la última palabra.

Sin embargo tras haber quedado eliminado el domingo pasado en el juego principal, el bahiense tuvo esta semana la chance de reengancharse en el reality. Desde el lunes hasta anoche, la etapa "Revancha" le dio a los participantes de peor rendimiento la posibilidad de retomar el juego. ¿El premio? Jugarse una última oportunidad el próximo domingo en la jornada de eliminación.

"El Loco" venía de un buen martes en el que una falla en la elaboración de Daniel Aráoz durante el trabajo grupal, lo privó de subir al balcón y seguir en carrera. Por eso ayer necesitaba convencer con una elaboración que tuviera espinaca, según pidió el jurado.

El exbasquetbolista apeló a una entraña con gratén de espinaca.

"Siento que la entraña está perfecta, a punto", dijo Montenegro, quien durante el proceso contó con la ayuda de Mariano Dalla Líbera a partir de una decisión de los chefs.

Pero cuando presentó el plato en la mesa del jurado se empezaron a vivir instantes de tensión, algo no habitual en un programa donde reina la camaradería.

¿Tal vez un duelo de egos? Lo cierto es que El Loco se cruzó con Germán Martitegui.

Mirá el momento de la devolución al plato de Hernán: