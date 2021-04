Gollan: "Hay pequeños indicios de que se está desacelerando la curva de contagios en la provincia"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que hay "pequeños indicios" que marcan que se está desacelerando la curva de contagios de coronavirus en la provincia de Buenos Aires y justificó la modalidad virtual de las clases en que las clases presenciales "significan una movilización de cinco millones de personas en el conurbano"



"Hay pequeños indicios de que se está desacelerando la curva de contagios, el primero es la disminución de los llamados a la línea 148, otro es el ritmo de crecimiento que empezó a disminuir. De 67% que teníamos hace dos semanas pasamos a un 17% en las dos últimas y también bajó la demanda de hisopados", dijo Gollan al canal América.



En este sentido, puntualizó que la foto que tenemos hoy "es la de hace 15 días", creemos que el resultado de las medidas que se han tomado "van a verse en tres o cuatro días más".



Respecto a las clases presenciales, Gollan destacó que "las escuelas abiertas en los municipios del conurbano implica hoy una movilización de cinco millones de personas" y señaló que los chicos "sólo se están perdiendo cinco días de clases presenciales", aunque aseguró que "todos deseamos que el 30 de abril" se levante esta restricción.



"Recorrimos para tomar esta decisión la experiencia en otros países. Israel cerró y abrió varias veces las escuelas, en la provincia de Buenos Aires hay 93 municipios que siguen con la presencialidad", aseguró Gollan.



El ministro marcó una diferencia con la Ciudad de Buenos Aires respecto a la forma de comunicar las decisiones.



"A nivel de equipos técnicos nos llevamos muy bien y nos ponemos de acuerdo, pero cuando llega la hora de comunicar políticamente la Ciudad actúa distinto", dijo y aseguró: "Cuando desde la Ciudad aseguraron que tenían un 60% de camas disponibles no lo podíamos creer".



Subrayó además que "la radiografía es lo que vimos ayer cuando las empresas de medicina prepaga dijeron que no podían recibir mas pacientes, hoy aunque pagues no tenés asegurada una cama, la medida que sacó hoy el gobierno de la Ciudad es la misma que sacó la provincia de Buenos Aires hace unos días"



"Compartir las camas del sector público con el privado es una medida extraordinaria para mejorar el sistema, los privados también están desbordados", explicó Gollan.



Y afirmó: "Ahora el virus afecta más a los mayores de 50 años con comorbilidades. Este virus en la segunda ola es más agresivo. Necesitamos mas vacunas y empezar a vacunar a grupos de 50, porque están entrando a terapia casos muy graves de esa edad"