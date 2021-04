Vecinos autoconvocados: "A la fecha no han presentado ningún plan de obras"

Vecinos Autoconvocados por el Agua emitieron un comunicado en el que señalan que "se decidió unilateralmente suspender la reunión de la Mesa de Gestión del Agua hasta los primeros días de mayo" y contaron que "dicha decisión fue tomada a raíz de no contar con el plan de obras prometido desde la provincia de Buenos Aires".

Recordamos que el Gobierno provincial anunció a fines de marzo la puesta en marcha de un plan de obras hídricas para Bahía Blanca, con el objetivo de avanzar en una solución estructural a los problemas de suministro de agua.

El mismo incluye el recambio de acueductos para mejorar la capacidad de distribución; la instalación de nuevas cisternas y estaciones de bombeo; el acondicionamiento y recambio de redes de agua potable en toda la zona, entre otros.

"Hemos acudido a las reuniones esperando respuestas serias, pero hasta el día de la fecha no han presentado ningún plan de obras ni la Provincia, ni ABSA, ni la Autoridad del Agua, ni los funcionarios competentes", reza el comunicado.

"No vemos siquiera la intención de solucionar este problema", ampliaron.

Al respecto, una referente del grupo de Vecinos Autoconvocados manifestó esta mañana en Panorama, por LU2, que "somos utilizados por los políticos".

"No tenemos nada sobre qué hablar. Hemos dicho de todo pero no tenemos respuestas hasta ahora. No aparece ningún plan de obras. La última reunión fue un escándalo", sostuvo Angélica Lauquen.

"Somos utilizados por los políticos. El Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinsky, tiene tiempo para sentarse con la gente del Puerto pero no para explicarnos las obras que van a realizar", lamentó.