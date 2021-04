La Libertadores y la Sudamericana copan la agenda deportiva del martes

Básquetbol

- Se ponen en marcha los cuartos de final de la Liga Nacional, con dos cruces:

15.30, Boca Juniors vs Gimnasia CR

18.00, Quimsa vs Comunicaciones

- La NBA ofrecerá hoy cinco partidos:

20.30, Knicks vs Hornets

20.30, Hawks vs Magic

20.30, Pelicans vs Nets

23.00, Trail Blazers vs Clippers

23.00, Kings vs Timberwolves

Fútbol

- Se pone en marcha la fase de grupos de la Copa Libertadores, con participación nacional:

19.15, Always Ready (Bolivia) vs Internacional (Brasil)

19.15, Argentinos Juniors vs Nacional (Uruguay)

19.15, Dep. Táchira (Venezuela) vs Olimpia (Paraguay)

19.15, Santos (Brasil) vs Barcelona (Ecuador)

21.30, Sp. Cristal (Perú) vs San Pablo (Brasil)

21.30, Vélez Sarsfield vs Flamengo (Brasil)

- Lo propio sucederá con la Copa Sudamericana:

19.15, Goianiense (Brasil) vs Newell's old Boys

19.15, Metropolitanos (Venezuela) vs Melgar (Perú)

21.30, 12 de Octubre (Paraguay) vs Rosario Central

21.30, Aucas (Ecuador) vs Paranaense (Brasil)

- Se completa la sexta fecha de la Primera Nacional:

21.10, Mitre SdE vs Gimnasia M

- Habrá un partido por la Premier League inglesa:

16.00, Chelsea vs Brighton And Hove

- Mientras que la Serie A italiana también ofrecerá hoy un encuentro:

15.45, Hella Verona vs Fiorentina (Germán Pezzella)

Tenis

- Continúa el desarrollo del ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, con presencia nacional en dobles:

7.20, Guido Pella y Christian Garín (Chile) vs Joe Salisbury (Reino Unido) y Rajeev Ram (Estados Unidos)

10.00, Horacio Zeballos y Marcel Granollers (España) vs Horia Tecau (Rumania) y Kevin Krawietz (Alemania)