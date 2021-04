Lucas Pratto, ¿de héroe en Madrid a quedar libre de River?

Lucas Pratto podría quedarse con el pase en su poder cuando finalice su préstamo en Feyenoord. El delantero termina el 30 de junio su cesión en Holanda y debe volver a River, donde tiene contrato por un año más, pero buscaría salir libre.

Sin muchas posibilidades en sus últimos tiempos en el Millonario y con pocos minutos en Europa, la decisión del futbolista sería buscar un destino en el que consiga la tan ansiada continuidad. Para eso podría llegar a negociar con la dirigencia que encabeza Rodolfo D´Onofrio a cambio de una deuda pendiente.



De esa manera, River se ahorraría de pagar un importante contrato durante un año más y Pratto tendría la libertad de elegir el club donde continuar su carrera. Todo parece indicar que el atacante que se convirtió en héroe en la final de Madrid no volverá a vestir la camiseta del Millonario.

Gustavo Goñi, representante del “Oso”, se había referido hace pocos días al presente del futbolista en Feyenoord. “El técnico le dice que le tiene mucha confianza, pero después hace cambios y no lo pone. Creo que pasa algo que nadie me quiere decir. Lucas encuentra cosas positivas en su vida, pero está molesto por no jugar”, afirmó.

En la última conferencia de prensa que brindó el DT Marcelo Gallardo en el predio que el club tiene en Ezeiza, fue consultado por el atacante y en su respuesta fue contundente. “Estoy pensando en los jugadores que tenemos hoy acá. No está en las posibilidades de nuestro plantel”.