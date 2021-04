Márquez, emocionado con su vuelta: "Entré al box y me derrumbé"

Objetivo cumplido para el español Marc Márquez el pasado fin de semana en el circuito Portimao, donde, tras 265 sin competencias, logró ver la bandera de cuadros en el Gran Premio de Portugal de Moto GP.

Ello explica el porqué de semejante emoción en el seis veces campeón, quien al llegar al box del equipo Honda Oficial no contuvo el llanto y se fundió en abrazos con la mayoría de los integrantes del team nipón.

"Soy una persona que me gusta mantenerlo por dentro, no expresarlo mucho. Pero he entrado al box y me he derrumbado...", alcanzó a decir Márquez antes de quebrar ante la cámara de DAZN.

Visibly emotional and who can blame him! 🥺@marcmarquez93 was overcome after making his #MotoGP racing return after nine months out injured! 💪 #MarcReturns | #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/XZynurKDPB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 18, 2021

Las horas previas no fueron fáciles. De hecho, su vuelta, tras aquella fractura de húmero derecho que tantos dolores de cabeza le causó, estuvo en duda hasta último momento. Por ello el alivio una vez cumplido el objetivo.

"Espero que sea el inicio de mi vuelta. Este es el paso más grande de mi recuperación. Me he vuelto a sentir piloto. Mentalmente me he liberado", resumió, insistiendo que será un camino largo de recuperación

"Avisé que no sería el mismo Marc de un día para otro pero fue mucho mejor de lo que esperaba. El objetivo no es el Mundial, sino recuperar mi nivel", señaló el español, quien arribó 7° en la competencia ganada por el francés Fabio Quartararo.