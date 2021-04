"Tengo 14 placas de metal en mi cabeza", contó el reemplazante de Mourinho

El Tottenham Hotspur anunció hoy la contratación de su exjugador Ryan Mason como DT interino hasta el final de la Premier League y las demás competencias que asumirá el club hasta que concluya la temporada en reemplazo de José Mourinho, a quien la institución londinense destituyó de su cargo.

Ryan Mason se retiró como jugador en 2018 a causa de una fractura que sufrió durante un partido y de la que no pudo recuperarse, por lo que los médicos le aconsejaron el retiro del fútbol.

“Tengo 14 placas de metal en mi cráneo sujetadas por 28 tornillos y 45 grapas, pero puedo considerarme un tipo afortunado”, contó en su momento, durante una entrevista a Four Four Two.

Mason, en la jugada que le provocó la dura lesión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Mason, de 29 años, se convierte en el técnico más joven de la historia del club y además el primero menor de 30 años en dirigir a un equipo en la Premier League inglesa.

El flamante entrenador debutará al frente del Tottenham mañana en el partido contra el Southampton por la Premier League y el domingo dirigirá al equipo en la final de la Copa de la Liga inglesa contra el Manchester City, dirigido por Pep Guardiola.

En caso de vencer sería el primer título que gana los "Spurs" desde 2008 cuando también conquistaron la Copa de la Liga.

"Tenemos una gran fe en estos jugadores con mucho talento. Nos espera una final de Copa y seis encuentros de Premier y ahora nos centraremos en hacer

un gran final de temporada, con Ryan Mason al frente del equipo", dijo Daniel Levy, presidente del Tottenham, en un comunicado que dio a conocer el club.