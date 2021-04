El fútbol de la Liga del Sur emerge de la agenda deportiva del viernes santo

Básquetbol

- Se disputará un encuentro por la Liga Nacional:

19.30, Instituto vs Quimsa

- Habrá diez partidos en la NBA:

20.00, Raptors vs Warriors

20.30, Knicks vs Mavericks

20.30, Celtics vs Rockets

21.00, Pacers vs Hornets

21.00, Grizzlies vs Timberwolves

22.00, Pelicans vs Hawks

22.00, Jazz vs Bulls

23.00, Trail Blazers vs Bucks

23.00, Kings vs Lakers

23.00, Suns vs Thunder

Fútbol

- Se pone en marcha la quinta fecha del torneo masculino de la Liga del Sur, con cuatro partidos:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

16.00, Olimpo vs La Armonía (en cancha de La Armonía)

16.00, Pacífico de Cabildo vs Villa Mitre

16.00, Tiro Federal vs Sansinena

16.00, Pacífico vs Comercial

- Se disputará un partido por la séptima fecha del certamen femenino de la Liga del Sur:

15.30, Olimpo vs Tiro Federal (en Teléfonos)

- Dará comienzo la octava fecha de la copa de la Liga Profesional, con tres partidos:

17.00, Patronato vs Aldosivi

19.00, San Lorenzo vs Rosario Central

21.15, Central Córdoba SdE vs Platense

- Se jugará un partido por la Liga de España:

16.00, Levante vs Huesca