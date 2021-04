Volaron sobre el mar argentino para ver los barcos pesqueros extranjeros que depredan nuestras aguas

Infobae participó de un vuelo especial que se hizo sobre el mar argentino para mostrar una "ciudad" flotante de luces que no son más que barcos pesqueros extranjeros que se juntan alrededor la milla 200, donde termina nuestra Zona Económica Exclusiva, y se llevan el pescado a sus países.

Fueron en un Boing 787 que hasta el año pasado era de Aeroméxico y ahora es de Enrique Piñeyro, el piloto, cineasta, empresario gastronómico, médico, filántropo, actor y también, de alguna manera, activista socioambiental.

Piñeyro lo adquirió para poder hacer vuelos que generen algún tipo de impacto positivo en el planeta, y lo que hicieron es volar durante cinco horas en medio de la noche para ver lo que él ve desde hace décadas en nuestras aguas.

“Desde la primera vez que hice algún vuelo de Ezeiza a Ushuaia —hace más de 20 años— que ya vi esto. Además fue sin buscarlo, a más de 40 mil pies de altura. Pero con el tiempo fue creciendo la actividad y hoy parece la costa de Nueva York”, dijo.

“Es un tema que no está resuelto. No se patrulla, no se puede vigilar a los barcos, no hay forma de interceptar, de disuadir. Falta logística y hay que darle el peso político que esto tiene. Esto es serio, es una depredación monstruosa”, agregó.

Infobae cuenta que son barcos pesqueros principalmente de China, Corea, Japón, España y que "arrasan con todo", porque pescan sin pausa (sin permitir que la flora y la fauna marítima se regenere) y en muchos casos usan técnicas (como el arrastre) que aniquila los suelos y la vida bajo el agua.

El mar argentino termina a 200 millas marinas de la costa. Hasta ahí es nuestra Zona Económica Exclusiva (ZEE) y luego están las aguas internacionales. Si algún pesquero extranjero entra en nuestras aguas, está rompiendo la ley, pero por la enorme extensión de nuestro país es muy difícil para las fuerzas de seguridad nacionales (lo hacen la Armada y la Prefectura Naval) patrullar la zona de manera eficaz.

"Lo habitual es que los barcos se muevan según su conveniencia, entrando y saliendo de la Zona Económica Exclusiva, persiguiendo los cardúmenes. Pero si se los puede ver en fila al acecho de la milla 200 es justamente porque hay mayor y mejor actividad dentro de las aguas argentinas. De todas formas, la cuestión de la jurisdicción es solo uno de los debates. Acaso el principal sea si son sostenibles los modos de explotación del mar, no importa si nuestro o de cualquiera", escribió el periodista Joaquín Sánchez Mariño, quien participó del vuelo.

"¿Querés langostinos argentinos? No, los pescan todos y se los llevan. Y no hay forma de competirles. Después vas por España o esos lugares y venden con un cartelito que dice ‘langostinos argentinos’, y acá terminamos comprando los ecuatorianos. ¿Entonces? Es un recurso bestial el de nuestro país, tenemos 5 mil kilómetros de costa, tenemos costas interiores, hay cooperativas de pesca artesanal (nosotros trabajamos con una de ellas)... Y después autorizan 16 toneladas de exportación de peces de río… Pará, la pesca artesanal no es la depredación: esto es la depredación", explicó Piñeyro.