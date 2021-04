La Sputnik V mostró una eficacia del 97,6% entre 3,8 millones de vacunados con dos dosis

El Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia anunciaron hoy que la vacuna Sputnik V mostró una eficacia del 97,6%, según el análisis sobre la tasa de infección por coronavirus entre 3,8 millones de vacunados con las dos dosis en Rusia, en tanto infectólogos argentinos aseguraron que es uno de los mejores inoculantes del mercado contra el SARS-CoV-2.



Según datos recopilados entre 3,8 millones de ciudadanos rusos vacunados con ambos componentes de la Sputnik V desde el 5 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, la tasa de infección desde el día 35 a partir de la fecha de la primera inyección recibida fue del 0,027%.



El Ministerio de Salud de Rusia mantiene un registro de personas que fueron vacunadas, así como de ciudadanos que se infectaron con Covid-19 como parte del Sistema de Información Estatal Unificado en Salud, informaron en un comunicado.

En tanto, la incidencia entre la población adulta no vacunada fue del 1,1% durante un período comparable a partir del día 35 después del lanzamiento de la vacunación a gran escala en Rusia, indicaron.



Según señaló el Centro Gamaleya, los datos y cálculos de la eficacia de la vacuna se publicarán en una revista médica revisada por pares en el próximo mes de mayo.



En diálogo con Télam, Javier Farina, jefe de Infectología del Hospital Cuenca Alta y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, afirmó que los datos "siguen respaldando una vacuna altamente eficaz".



"Es un porcentaje tremendamente bueno, es una de las mejores vacunas del mercado, totalmente", dijo, y añadió que "ellos (Gamaleya) tuvieron la idea muy acertada, desde mi punto de vista", de usar un adenovirus "que tiene modificado el ADN para expresar la proteína del SARS-CoV-2; esa es la tecnología de la vacuna".



La vacuna se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos y utiliza dos vectores diferentes para las dos inyecciones, lo que proporciona inmunidad con una duración más prolongada que las vacunas que utilizan el mismo mecanismo de administración para ambas inyecciones, afirman los especialistas.





Al respecto, Farina explicó que, "a diferencia de AstraZeneca, ha utilizado (Sputnik V) un adenovirus en una dosis y otro diferente en la segunda, lo cual parece tener "relación con su alta eficacia".



El infectólogo precisó que utilizaron dos distintos porque "de esa manera la inmunidad que el cuerpo puede generar frente al primer adenovirus no implica que la segunda dosis sea menos eficaz", y es lo que "suponemos que le puede estar pasando a la vacuna de AstraZeneca que es igualmente buena, pero los niveles de eficacia rondan el 80%".



La vacuna Sputnik V está aprobada para su uso en 60 países con una población total de 3.000 millones de personas y ocupa el segundo lugar entre las vacunas contra el coronavirus a nivel mundial en términos de la cantidad de aprobaciones emitidas por los reguladores gubernamentales, subrayaron.



Por su parte, Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano, apuntó que "la evaluación que nosotros teníamos nos daba muy cerca del 95% la eficacia clínica y 100% para la eficacia sobre las formas graves, esa es la realidad. Es sumamente efectiva", destacó.



Ante la consulta de si la Sputnik V es una de las mejores vacunas del mercado, Teijeiro aseguró que "no cabe duda" por la eficacia si se compara con las "vacunas inactivadas que tienen una eficacia del 70, 80%; está a la altura de las vacunas de Pfizer y Moderna".



"Se utilizan dos vectores distintos, entonces eso produce mejores respuestas, lo están demostrando los estudios", afirmó.



En tanto, Lautaro de Vedia, infectólogo del Hospital Muñiz, señaló a Télam que el seguimiento realizado por el Ministerio de Salud de Rusia de los vacunados significa la "evaluación del mundo real en el cual salís del protocolo".



"El estudio es más controlado en la Fase 3, en cambio en la Fase 4 (seguimiento) se vacuna el que se vacuna", dijo, y destacó que la eficacia anunciada hoy por Gamaleya "es un gran dato, una tranquilidad y confirma lo que habíamos visto en la fase previa".



"Los datos ubican a la Sputnik como una muy buena vacuna luego de las dudas iniciales por falta de información", aseveró.



Alexander Gintsburg, director del Centro Gamaleya, afirmó que "la eficacia real de la vacuna Sputnik V puede ser incluso mayor de lo que demuestran los resultados de nuestro análisis, ya que los datos del sistema de registro de casos permiten un lapso de tiempo entre la recolección de la muestra (la fecha real de la enfermedad) y el diagnóstico".



Por su parte, el director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev dijo que "los datos publicados por la principal revista médica The Lancet demostraron la eficacia de Sputnik V al 91,6%".



"El análisis de los datos de la tasa de infección de casi 4 millones de personas vacunadas en Rusia muestra que la eficacia de la vacuna es aún mayor, alcanzando el 97,6%", destacó.



Y agregó: "Estos datos confirman que Sputnik V demuestra una de las mejores tasas de protección contra el coronavirus entre todas las vacunas".



A principios de mes un estudio conjunto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Salud bonaerense, el Instituto Leloir, el Conicet y la Universidad Nacional de La Plata anunció que una sola dosis de la Sputnik V genera anticuerpos específicos contra el virus SARS-CoV-2 en el 94% de los vacunados a los 21 días de haber recibido la primera dosis y en el 100% de los inmunizados con las dos dosis.



Por otra parte, el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y Hualan Biological Bacterin Inc. -empresa subsidiaria de uno de los principales productores biofarmacéuticos de China y el mayor fabricante de vacunas contra la influenza, Hualan Biological Engineering Inc.- anunciaron un acuerdo para la producción en China de más de 100 millones de dosis al año de Sputnik V, una cantidad de vacunas será suficiente para inocular a más de 50 millones de personas, explicaron a través de un comunicado emitido hoy.



Según Gamaleya, la seguridad, la eficacia y la ausencia de efectos negativos a largo plazo de las vacunas adenovirales fueron "probadas por más de 250 estudios clínicos durante dos décadas" y resaltó que "no hay alergias fuertes causadas" a partir de la aplicación de la Sputnik V.