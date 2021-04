La Fórmula 1 llega a Miami en 2022 y suma otro circuito callejero

La Fórmula 1 incorporará para la temporada 2022 una competencia a desarrollarse en un trazado callejero de la ciudad estadounidense de Miami.

La organización confirmó que se suscribirá un contrato “por diez temporadas” para albergar un Gran Premio de Fórmula 1, a partir del año venidero.

El circuito se construirá en las adyacencias al Hard Rock Stadium, de Miami Gardens, en el estado de la Florida, y comprenderá una longitud de 5,4 kilómetros de extensión: “tendrá 19 curvas, 3 rectas y potencial para tres zonas DRS con una velocidad máxima estimada en los 320 kilómetros por hora”, según consideró la organización del Mundial.

