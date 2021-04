La agenda deportiva del domingo ofrece un gran abanico de actividades

Automovilismo

- En el circuito de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), continúa el desarrollo de la cuarta fecha del campeonato 2021 de Turismo Carretera:

9.55, primera serie

10.10, segunda serie

10.45, tercera serie

12.30, final del TC Pista

13.20, final del TC

- Se disputarán las finales de la segunda fecha de las categorías Zonales, en el Autódromo Ciudad de Pigüé:

9.40, primera final Sport Prototipos

10.15, primera final Fiat Uno Pista

10.50, primera final GTC

11.25, primera final 3CV

12.00, primera final TC

12.35, primera serie TR

13.00, segunda serie TR

13.25, tercera serie TR

14.20, segunda final Sport

14.55, segunda final Fiat Uno

15.30, segunda final GTC

16.05, segunda final 3CV

16.40, segunda final TC

17.15, final TR

- A las 10 se pone en marcha la segunda cita del año en la F1: el Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia.

Básquetbol

- Saltará a la cancha el bahiense Lucas Faggiano, por la 32º fecha de la Liga ACB española:

15.00, Zaragoza vs Gipuzkoa

-Se jugarán ocho partidos de la NBA:

14.00, Knicks vs Pelicans

14.00, Hawks vs Pacers

16.30, Heat vs Nets

20.00, Hornets vs Trail Blazers

20.00, Magic vs Rockets

20.00, Raptors vs Thunder

20.30, Mavericks vs Kings

23.00, Clippers vs Timberwolves

Fútbol

- Con tres partidos, culminará hoy la sexta fecha del Torneo Apertura masculino de la Liga del Sur:

16.00, La Armonía vs Pacífico de Cabildo

16.00, Comercial vs Tiro Federal

16.00, Rosario vs Olimpo (en cancha de Libertad)

- Un partido le pondrá fin a la octava fecha del torneo femenino de primera división de la Liga del Sur:

16.00, Base Naval vs Bella Vista

- El Federal A completará hoy la segunda fecha con presencia de los tres equipos de nuestra ciudad:

15.30, Círculo Deportivo Otamendi vs Olimpo

15.30, Independiente CH vs Estudiantes SL

15.30, Juventud Unida G vs Central Norte S

15.30, Douglas Haig vs Gimnasia CdU

16.00, Juventud Unida SL vs Ciudad Bolívar

16.00, Sansinena vs Camioneros

16.00, Villa Mitre vs Sol de Mayo

16.00, Cipolletti vs Sp. Peñarol SJ

16.00, Sp. Belgrano SF vs Defensores VR

16.00, Boca Unidos vs Chaco For Ever

16.30, Gimnasia S vs Crucero M

17.00, Ferro GP vs Dep. Madryn

18.15, Sarmiento R vs Unión S

19.00, Sp. Las Parejas vs Racing C

- Continúa la décima fecha de la copa de la Liga Profesional:

13.30, Arsenal vs Racing

15.45, Estudiantes LP vs Gimnasia LP

18.00, Independiente vs Defensa y Justicia

21.00, Colón vs Godoy Cruz

- Con cuatro partidos se completará la tercera fecha del torneo femenino de AFA:

9.30, Gimnasia LP vs Español

11.00, Boca vs SAT

15.00, Rosario Central vs River

15.30, El Porvenir vs Def. de Belgrano

- Se juegan seis partidos de la sexta fecha en la Primera Nacional:

13.30, Atlanta vs Riestra

15.00, Estudiantes BA vs Estudiantes RC

15.00, At. Rafaela vs Almagro

16.00, Brown PM vs Santamarina

16.30, San Martín SJ vs San Telmo

20.00, Independiente Rivadavia vs Güemes SdE

- Se disputará una de las semifinales de la FA Cup inglesa:

14.30, Leicester City vs Southampton

- Mientras que la Premier League ofrecerá hoy dos encuentros:

9.30, Arsenal vs Fulham

12.00, Manchester United vs Burnley

- Ocho partidos le dará continuidad a la Liga española:

9.00, Osasuna vs Elche

9.00, Real Sociedad vs Sevilla

11.15, Alaves vs Huesca

11.15, Atlético Madrid vs Eibar

13.30, Cádiz vs Celta de Vigo

13.30, Betis vs Valencia

16.00, Getafe vs Real Madrid

16.00, Levante vs Villarreal

- La Serie A italiana contará hoy con seis duelos:

7.30, Milan vs Genoa

10.00, Atalanta vs Juventus

10.00, Bologna (Rodrigo Palacio) vs Spezia

10.00, Lazio vs Benevento

13.00, Torino vs Roma

15.45, Napoli vs Inter (Lautaro Martínez)

Hockey sobre césped

- Se disputará la segunda fecha del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense en la rama masculina, con dos partidos en la Carrindanga:

18.00, El Nacional vs Puerto Belgrano

19.30, Universitario vs Rosario Puerto Belgrano.

Motociclismo

- Se disputará desde las 9 de Argentina el Gran Premio de Portugal, la tercera fecha del MotoGP.

Tenis

- Se definirá el Master de Montecarlo, con las finales en dobles y singles:

7.00, Neal Skupski y Daniel Evans (Reino Unido) vs Mate Pavic y Nikola Mektic (Croacia)

9.30, Stéfanos Tsitsipas (Grecia) vs Andrey Rublev (Rusia)